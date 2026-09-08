Samsung Yeni Telefon Tanıttı! 6 Yıl Güncelleme Alacak

Samsung yeni bir telefon tanıttı. Böylece Galaxy A07s'nin özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Yeşil, siyah ve açık mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelen cihazda MediaTek tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Helio işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca altı yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak.

Samsung Galaxy A07s'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: Helio G99+

Helio G99+ RAM: 6 GB'a kadar

6 GB'a kadar Depolama: 128 GB'a kadar

128 GB'a kadar Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OneUI 8

Android 16 tabanlı OneUI 8 Güncelleme Desteği: 6 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri

6 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP54

Samsung Galaxy A07s'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, bir ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Web sayfalarında gezinirken ve hatta menüler arasında geçiş yaparken bu hissediliyor.

90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Samsung Galaxy A07'de 6,7 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, PLS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

Samsung Galaxy A07s'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Helio G99+ işlemcisinden alıyor. Bu işlemci yeni olduğundan dolayı oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından Helio G99 işlemcisi, battle royale türünün başarılı örneği PUBG Mobile'ı ortalama 55 FPS, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 59 FPS'te, FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 53 FPS'te çalıştırıyor.

Helio G99'un oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Galaxy A07s, PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabilecektir. Bu arada MediaTek tarafından geliştirilen Helio G99+'ta 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Samsung Galaxy A07s'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megpaiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü mevcut. Derinlik sensörü, kadrajdaki nesnelerin kameraya olan uzaklığını algılıyor. Fotorğafç ekerken ön plan ile arka planın ayırt edilmesine yardımcı olarak arka planın bulanık görünmesini sağlıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Samsung Galaxy A07s'nin Bataryası Kaç mAh?

Samsung'un yeni telefonu 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Android 16 tabanlı OneUI 8 ile birlikte gelen cihazın şarj hızı henüz belli değil. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Samsung Galaxy A07'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A07s Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy A56 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A07 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy A07s'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Samsung Galaxy A07s'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A06'nın 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy A07s 13 bin TL civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Galaxy A07s'nin fiyatı ile ilgil herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy A07s'nin altı yıl boyunca güncelleme alacak olması önemli bir avantaj. Bu sayede telefon uzun yıllar boyunca yazılım açısından güncelliğini sürdürecek. Telefonun ayrıca sekiz çekirdekli işlemci sayesinde Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum.