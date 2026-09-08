POCO'nun 7500 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! 8 GB RAM ve Dahası

POCO, C95 Pro isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte telefonun özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip telefonda MediaTek tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Helio işlemcisi bulunacak.

POCO C95 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Helio G91 Ultra

Helio G91 Ultra RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 7.500 mAh

7.500 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

POCO C95 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

POCO'nun yeni telefonu 6,9 inç ekran büyüklüğünde olacak. Cihaz LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli POCO C85'te 6,9 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 810 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yen itelefonda 850 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

POCO C95 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Helio G91 Ultra işlemcisinden alacak. Bu işlemci, MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 58 FPS, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 31 FPS, birinci şahıs kamera açısıyla oynanan aksiyon oyunu Delta Force'u ortalama 29 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, MediaTek tarafından 12 nm üretim süreciyle geliştirildi. 12 nm işlemci, 24 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Bu da pil ömrünü olumlu etkiliyor.

POCO C95 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse POCO C85'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear, yarıdmcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera tercih edilmişti.

POCO C95 Pro'nun Bataryası Kaç mah Olacak?

C95 Pro, 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada POCO C85'te 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

POCO C95 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO C95 Pro'nun 2026 yılının Eylül veya Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül bulunacak. Modülün üzerinde kamera ve LED flaş yer alacak. Cihaz yeşil, mavi ve siyah renk seçenekleri ile birlikte satışa sunulacak.

POCO C95 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

POCO C95 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda POCO X8 Pro Max, POCO M8 5G ve M8 Pro 5G dahil olmak üzere POCO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda C95 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

POCO C95 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO C81 Pro'nun 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 999 TL'ye satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda C95 Pro 12 bin TL civarında fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda POCO C95 Pro'nun bütçe dostu telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor. Bu arada cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim.