200 MP Kameralı Geniş Ekranlı Telefon Tanıtıldı! OLED Ekranı Var

Huawei, yeni akıllı telefonu Pura X View'un tanıtımını gerçekleştirdi. Standart telefonların uzun ve dar yapısının aksine bu model daha geniş yapıda olmasıyla rakiplerinden ayrılıyor. Öte yandan 6,68 mm kalınlığa sahip olmasına rağmen yüksek batarya kapasitesi sunması da onu oldukça dikkat çekici hâle getiriyor.

Huawei Pura X View'un Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,39 inç

6,39 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz

300Hz Ekran çözünürlüğü: 1329 x 2232 piksel

1329 x 2232 piksel Maksimum parlaklık: 6.500 nit

6.500 nit Toz ve suya dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları Kalınlık: 6,68 mm

6,68 mm Ağırlık: 201 gram

201 gram İşlemci: Huawei Kirin 9030S

Huawei Kirin 9030S Soğutma: VC soğutma sistemi

VC soğutma sistemi RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 200 MP (f/1.8) ana kamera + 50 MP periskop kamera + 8 MP (112 derecelik) ultra geniş açılı kamera

200 MP (f/1.8) ana kamera + 50 MP periskop kamera + 8 MP (112 derecelik) ultra geniş açılı kamera Kamera özellikleri: Yapay zeka destekli poz önerileri, 3D dinamik fotoğraf

Yapay zeka destekli poz önerileri, 3D dinamik fotoğraf Ön Kamera: 50 MP (f/2.4)

50 MP (f/2.4) İşletim sistemi: HarmonyOS 7

HarmonyOS 7 Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Mikrofon: Dört mikrofonlu sistem

Huawei Pura X View'un Ekran Özellikleri Neler?

Huawei Pura X View, 6,39 inç ekran büyüklüğünde. 1320 x 2232 piksel çözünürlük sunuyor ki bu oldukça uyumlu. Yaklaşık 405 PPI piksel yoğunluğu sağlıyor. Bu da yakın mesafeden bile görüntünün net bir şekilde görünmesi için yeterli. Yazılar, simgeler, fotoğraflar ve videolarda piksel saymak mümkün olmayacaktır.

Cihazda OLED ekran kullanılıyor. Bunun en büyük artısı, her pikselin kendi ışığını üretmesini sağlamasında. Siyahlar tam siyah olurken renkler de LCD ekranlara göre çok daha canlı olacaktır. Bir film izlerken karanlık sahnelerde grileşme gibi sorunlarla karşılaşmayacaksınızdır. Ayrıca güç tüketimi açısından da daha avantajlı olduğunu belirtelim.

Yenileme hızına geçmeden önce bunun ne anlama geldiğini açıklamakta fayda var. Bu değer, ekranın görüntüyü saniyede kaç kez yenilediğini gösteriyor. Bu cihaz ise size 120Hz yenileme hızı sunuyor. Böylelikle kaydırma hareketleri ve animasyonlar da epey akıcı hissettiriyor. Ayrıca desteklenen oyunlarda da önemli avantaj elde edebiliyorsunuz.

Dokunmatik örnekleme hızının da benzer amacı var ama bu ekranın yenileme hızını değil, ekranın dokunuşunuzu ne kadar hızlı algıladığı ile alakalı. Bu telefondaki 300Hz dokunmatik örnekleme hızı, teorik olarak dokunduğunuzun 300 kez örnekleneceği anlamına geliyor. Parmağınızı kaydırdığınızda veya ekrana hızlı dokunduğunuzda telefon bunu çok daha hızlı tespit edecektir. Örneğin oyun oynarken, klavyede yazarken, çizim yaparken bunun artısını çok net şekilde görebilirsiniz.

Cihaz, 6.500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu gerçekten de çok yüksek bir değer. Elbette ki böylesine büyük bir değer sürekli olarak geçerli değil. Adı üzerinde, sadece maksimum olarak ulaşabileceği bir değerden bahsediyoruz. Genellikle belirli koşullarda ulaşılabiliyor. Ama şundan emin olabilirsiniz, bu telefon kesinlikle güneş altında size görme sorunu yaşatmıyor. Önceki telefonunuzun parlaklık değeri düşükse ve gölge yer aramak zorunda kalıyorsanız Pura X View buna kesinlikle son verecektir.

Huawei Pura X View'un İşlemcisi Nedir?

Telefonda Huawei Kirin 9030S işlemcisi bulunuyor. Üst seviye bir işlemci olduğunu belirtmek gerekiyor. Uzun süreli yoğun işlem gücü gerçekleştirilmesi hâlinde ilk başlardaki performansını korumaya devam etmesi için VC soğutma sistemi bulunuyor. PUBG Mobile gibi oyunları yüksek grafik ayarlarında uzun bir süre boyunca oynatacaktır. Ayrıca Genshin Impact gibi daha yoğun efektlere sahip ve cihazı zorlayan oyunlarda da yüksek performans sağlayacaktır.

Huawei Pura X View'un Bataryası Kaç mAh?

Cihaz, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Geniş ekrana sahip olduğu için kullanıcıların içerik tüketimine ağırlık vermesi muhtemel. Oyun, video izleme, kitap okuma ve benzerleri için epey fazla alan sunuyor. Bu kapasiteyi göz önünde bulunduracak olursak söz konusu kullanım senaryolarında oldukça uzun bir pil ömrü sunacağını söylemek mümkün.

Huawei Pura X View Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Pura X View'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz açıklanmadı ama Türkiye'de şu an Pura 90s Pro Max, Pura 90s Pro, Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra gibi modeller satışta. Tüm bunları göz önünde bulunduracak olursak yeni modelin de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz.

Huawei Pura X View'un Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM + 256 GB depolama: 5.999 yuan (43 bin 317 TL)

5.999 yuan (43 bin 317 TL) 12 GB RAM + 512 GB depolama: 6.999 yuan (50 bin 538 TL)

6.999 yuan (50 bin 538 TL) 12 GB RAM + 1 TB depolama: 8.499 yuan (61 bin 369 TL)

Huawei Pura X View için 5.999 yuan başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 43 bin 317 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergilerle birlikte nihai fiyatı 85 bin TL olabilir. Tabii, Huawei'in bu noktada yerel fiyatlandırma politikasının devreye girebileceğini de unutmamak gerekir. Yani bundan çok daha uygun fiyata satışa sunulması muhtemel.

Editörün Yorumu

Bana göre Huawei Pura X View'un en büyük artısı, geniş ekrana sahip olması. Video izlemeyi, oyun oynamayı ve kitap okumayı sevenler açısından gerçekten büyük bir faydası var. Diğer büyük avantajının da büyük bataryaya rağmen telefonun ince tutulması. Bu yönünü özellikle gün boyu telefon tutan kişilerin seveceğini düşünüyorum.