Bankaların EYT Promosyon Teklifleri Belli Oldu: Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi

EYT düzenlemesinin Meclis Başkanlığına sunulmasına az bir süre kala bankalar da konuyla ilgili harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde EYT'lilerin ilk maaşlarını 1 Mart tarihinde alacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda bankalar, EYT'lileri kendi bankalarına bağlamak adına promosyon çalışmalarına başladı.

Şu an itibarıyla birçok banka 7500 liraya kadar promosyon veriyor. Fakat EYT'liler bu rakamı fazlasıyla az buluyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon verecek. İşte bankaların EYT promosyon teklifleri...

Bankaların EYT Promosyonları

Garanti BBVA: Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 6 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanında 1500 TL bonus. 31 Ocak'a kadar geçerli!

Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 6 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanında 1500 TL bonus. 31 Ocak'a kadar geçerli! Akbank: Emekli maaşını bankaya taşıyanlara ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt edenlere 7 bin TL'ye kadar promosyon. Son tarih 31 Ocak!

Emekli maaşını bankaya taşıyanlara ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt edenlere 7 bin TL'ye kadar promosyon. Son tarih 31 Ocak! Yapı Kredi: 7 bin TL promosyona ek olarak iki yeni fatura ödeme talimatının eklenmesi durumunda 200 TL ek nakit ödül. Bunun yanı sıra 31 Ocak'a kadar ilk kez kredi kartı alan müşteriler için 500 TL harcamaları sonrasında ek 300 TL promosyon. Tüm bu promosyonlar toplandığında Yapı Kredi, toplamda 7500 TL'ye varan oranda nakit ödemesi yapıyor.

Bankalar promosyon kampanyalarını yavaş yavaş belirlerken EYT'liler tekliflerin yeterince cazip olmadığına vurgu yapıyor. CNN'de yer alan bir habere göre enflasyona kıyasla tekliflerin oldukça düşük olduğunu belirten Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği üyesi Meral Karadağ, “Herkes yasanın çıkmasını bekliyor. Buna bankalar da dahil. Ancak biz bankalarla görüşmeye başladık. Asgari ücret dahi 8 bin 500 lira olmuşken, 7 bin 500 lira promosyonu kabul edemeyiz. Bankaların promosyon ödemelerinde 20 bine kadar çıkmasını bekliyoruz. En yüksek promosyonu verenle anlaşırız.” dedi.

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