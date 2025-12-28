Ukrayna'da Nefes Kesen Anlar: F-16 vs Drone Avı Termal Kamerada!

Ukrayna hava sahasındaki hareketlilik tüm hızıyla sürerken cephe hattından gelen son görüntüler savaşın teknolojik boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Uzun süredir beklenen batı menşeli savaş uçaklarının aktif rol almaya başlamasıyla birlikte dengeler değişirken bir yer sisteminin tesadüfen kaydettiği o çarpıcı anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

F-16 mı Yoksa Drone mu? İşte Büyük Kapışmanın Kameraya Yansıdığı Anlar!

Ukrayna ile Rusya arasındaki hava savaşında yeni bir sayfa açıldı. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından işletilen bir F-16 savaş uçağının gerçekleştirdiği önleme görevi, alışılmadık bir açıdan yerdeki bir hava savunma unsurunun gözünden görüntülendi.

Olay, Rusya'ya ait Shahed (Geran) tipi uzun menzilli bir kamikaze İHA'nın (OWA-UAV) Ukrayna hava sahasına girmesiyle başladı. Yerde konuşlu bir uçaksavar topunun termal nişangahına yansıyan görüntülerde, gece karanlığında süzülen hedefin kaderi saniyeler içinde değişiyor.

Termal kameranın siyah-beyaz (veya yeşil) kontrastında, F-16 savaş uçağının ateşlediği hava-hava füzesinin ısısı net bir şekilde seçiliyor. Füze, hedefine kilitlenerek Rus yapımı kamikaze drone'u havada imha ederken, ortaya çıkan patlama termal ekranda büyük bir ısı parlaması olarak kayıtlara geçiyor.

Bu görüntüler, F-16'ların sadece kağıt üzerinde değil, sahada da kamikaze drone tehdidine karşı aktif olarak kullanıldığının en net kanıtlarından biri oldu. Yerdeki hava savunma birimlerinin gözünden havada gerçekleşen bu modern düello, entegre hava savunma sisteminin nasıl işlediğini de gözler önüne seriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...