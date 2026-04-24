Conan Exiles Ücretsiz Gelişmiş Sürüme Kavuşacak! İşte Detaylar
Funcom tarafından yapılan duyuru ile Conan Exiles Enhanced, önümüzdeki ay oyuncularla buluşturulacak. Gelişmiş bir Conan Exiles deneyimi oyuncuları bekliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Conan Exiles, Conan Exiles Enhanced adı altında gelişmiş bir sürüme sahip olacak.
- Mayıs ayında yayınlanacak olan güncelleme, oyuna halihazırda sahip olanlara ücretsiz sunulacak.
- Conan Exiles Enhanced, hem oynanış ve hem de teknik anlamda orijinal oyunla sunulan deneyimi geliştirmeye odaklanacak.
Hem geliştirici ve hem de yayıncı konumunda bulunan Funcom tarafından yapılan duyuru ile 2018 yılında çıkan Conan Exiles için geliştirilmiş bir sürüm hazırlanıyor. Oyuna halihazırda sahip olanlara ücretsiz olarak sunulacak olup, hem oynanış ve hem de teknik anlamda yenilikler getirecek.
Conan Exiles Nasıl Bir Oyun?
Tercihen tek başınıza veya arkadaşlarınız ile oynayabileceğiniz çevrimiçi çok oyunculu hayatta kalma oyunu, Barbar Conan evreninde geçiyor. Devasa bir açık dünyaya sahip olup, bir yandan hayatta kalmaya, bir yandan evimizi bir krallığa dönüştürmeye ve bir yandan da düşmanlarımıza karşı üstünlük sağlamaya çalışıyoruz.
Siberpunk ve Hayatta Kalma Temalı İki Oyun Ücretsiz Dağıtılıyor
Amazon, Prime abonelerine özel olarak iki adet yeni ücretsiz oyun vermeye başladı. Deneme üyelik başlatarak bu yapımlara direkt sahip olabilirsiniz.
Conan Exiles Enhanced Neler Getirecek?
Funcom tarafından yapılan duyuru ile geliştirilmiş Conan Exiles sürümü, 5 Mayıs 2026 tarihinde oyuncular ile buluşacak. Eğer oyuna halihazırda sahipseniz, tek kuruş ödemeden indirebilecek ve oynamaya başlayabileceksiniz. Verilen bilgilerde, oyunun Unreal Engine 5 altyapısına geçişi ile görsellik ve performans anlamında önemli bir sıçrayışın sağlanacağı belirtiliyor. Öyle ki daha stabil ve yüksek kare hızı ve detaylı çevre tasarımlarına ek olarak, geliştirilmiş ışıklandırma sistemleri de sunulacak. Bunun yanı sıra, taşınabilir cihazlarda da performans iyileştirmeleri olacak.
Optimizasyon tarafında ise dosya boyutunun önemli ölçüde düşeceği ve mod desteğinin de eş zamanlı olarak getirileceği söyleniyor. Yani eğer oyunu bütünüyle tükettiyseniz bile geliştirilmiş sürüm, sizin için geri dönüş adına geçerli bir sebep sunacak gibi görünüyor.
808 TL Değerindeki İki Oyun Ücretsiz Oldu! Hızlı Davranın
Steam'de toplam değeri 808 TL olan iki adet oyun ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. İşte yeni başlayan fırsata dair merak edilen bütün ayrıntılar!
Son olarak, oynanış tarafında ise göze çarpan yenilikler bizi bekliyor. Birden fazla karakter oluşturabilme imkanı, haritalar arasında serbest geçiş ve yenilenen kullanıcı arayüzü gibi oyuncu deneyimini doğrudan etkileyecek yeniliklerin yanı sıra, üretim ve inşa sistemlerinde yapılan güncellemeler de temel döngüyü daha akıcı hale gelmesini sağlayacak.
Editörün Yorumu
Oyunun çıkışının üzerinden geçen yılların ardından, böylesi bir yenilemenin Conan Exiles için ömür uzatıcı bir adım olduğunu düşünüyorum. Bilhassa ilk günden sağlanacak olan mod desteği, üreticilerin hayal güçleri de hesaba katıldığında, oyuncuları epey bir süre Barbar Conan diyarında tutmaya devam edecektir.
Diğer yandan, Unreal Engine 5 altyapısının kullanılması biraz düşündürücü diyebilirim. Malumunuz bu bu motoru kullanan oyunlardaki performans sorunları ortadayken, umarım listeye Conan Exiles da eklenmez. Elbette bunu çıkış gününde daha net göreceğiz.