Conan Exiles Ücretsiz Gelişmiş Sürüme Kavuşacak! İşte Detaylar

Hem geliştirici ve hem de yayıncı konumunda bulunan Funcom tarafından yapılan duyuru ile 2018 yılında çıkan Conan Exiles için geliştirilmiş bir sürüm hazırlanıyor. Oyuna halihazırda sahip olanlara ücretsiz olarak sunulacak olup, hem oynanış ve hem de teknik anlamda yenilikler getirecek.

Conan Exiles Nasıl Bir Oyun?

Tercihen tek başınıza veya arkadaşlarınız ile oynayabileceğiniz çevrimiçi çok oyunculu hayatta kalma oyunu, Barbar Conan evreninde geçiyor. Devasa bir açık dünyaya sahip olup, bir yandan hayatta kalmaya, bir yandan evimizi bir krallığa dönüştürmeye ve bir yandan da düşmanlarımıza karşı üstünlük sağlamaya çalışıyoruz.

Conan Exiles Enhanced Neler Getirecek?

Funcom tarafından yapılan duyuru ile geliştirilmiş Conan Exiles sürümü, 5 Mayıs 2026 tarihinde oyuncular ile buluşacak. Eğer oyuna halihazırda sahipseniz, tek kuruş ödemeden indirebilecek ve oynamaya başlayabileceksiniz. Verilen bilgilerde, oyunun Unreal Engine 5 altyapısına geçişi ile görsellik ve performans anlamında önemli bir sıçrayışın sağlanacağı belirtiliyor. Öyle ki daha stabil ve yüksek kare hızı ve detaylı çevre tasarımlarına ek olarak, geliştirilmiş ışıklandırma sistemleri de sunulacak. Bunun yanı sıra, taşınabilir cihazlarda da performans iyileştirmeleri olacak.

Optimizasyon tarafında ise dosya boyutunun önemli ölçüde düşeceği ve mod desteğinin de eş zamanlı olarak getirileceği söyleniyor. Yani eğer oyunu bütünüyle tükettiyseniz bile geliştirilmiş sürüm, sizin için geri dönüş adına geçerli bir sebep sunacak gibi görünüyor.

Son olarak, oynanış tarafında ise göze çarpan yenilikler bizi bekliyor. Birden fazla karakter oluşturabilme imkanı, haritalar arasında serbest geçiş ve yenilenen kullanıcı arayüzü gibi oyuncu deneyimini doğrudan etkileyecek yeniliklerin yanı sıra, üretim ve inşa sistemlerinde yapılan güncellemeler de temel döngüyü daha akıcı hale gelmesini sağlayacak.

Editörün Yorumu

Oyunun çıkışının üzerinden geçen yılların ardından, böylesi bir yenilemenin Conan Exiles için ömür uzatıcı bir adım olduğunu düşünüyorum. Bilhassa ilk günden sağlanacak olan mod desteği, üreticilerin hayal güçleri de hesaba katıldığında, oyuncuları epey bir süre Barbar Conan diyarında tutmaya devam edecektir.

Diğer yandan, Unreal Engine 5 altyapısının kullanılması biraz düşündürücü diyebilirim. Malumunuz bu bu motoru kullanan oyunlardaki performans sorunları ortadayken, umarım listeye Conan Exiles da eklenmez. Elbette bunu çıkış gününde daha net göreceğiz.