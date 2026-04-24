8 GB RAM'li Uygun Fiyatlı Telefon Canlı Görüntülendi!

Infinix çok yakında HOT 70 isimli yeni bir akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Daha önce bazı teknik özellikleri sızdırılan modelin şimdi de canlı görüntüsü ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

Infinix HOT 70 Canlı Görüntüsü Ortaya Çıktı

Yaklaşan Infinix HOT 70 modelinin canlı görüntüsü ortaya çıktı. Bu sayede hem cihazın tasarımına hem de kutusuna bir göz atabiliyoruz. Görsellere göre cihaz tasarımsal açıdan selefi Infinix HOT 60'a fazlasıyla benzeyecek.

En dikkat çeken değişiklik ise kamera tarafında. Önceki modelde ayrı ayrı konumlandırılan dikey üçlü kamera sistemi yeni modelde tek bir cam yüzey altında birleştiriliyor. Bu da arka kamera tasarımının daha bütünlüklü bir görünüme sahip olacağı şeklinde yorumlanabilir. Önde ise delikli bir ekran tasarımı mevcut olacak.

Infinix HOT 70 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1576 piksel

720 x 1576 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: MediaTek Helio G100

MediaTek Helio G100 RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5600 mAh

5600 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı XOS 16

Infinix HOT 70 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Infinix HOT 70 modelinde 6,78 inç boyutlarında 720 x 1576 piksel çözünürlüklü IPS LCD bir panelle gelecek. Aynı zamanda 120Hz yenileme hızlarını destekleyecek. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecekler.

Ürünün ekran çözünürlüğü tam olarak beklentilerinizi karşılamayabilir. Ancak giriş segmentte olduğunu düşündüğümüzde bu durumun çok fazla rahatsız etmeyeceğini söylemek mümkün.

Bunu biraz daha açarsak söz konusu çözünürlük giriş segmentte fazlasıyla yaygın. Düşük çözünürlükler yetenekleri kısıtlı işlemcilerin üzerine çok fazla yük binmesini engelliyor diyebiliriz. Bu sayede telefonlar stabil bir şekilde çalışabiliyor.

Infinix HOT 70 İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek Helio G100 yonga setine yer verilecek. Halihazırda Redmi Note 14 Pro ve OPPO A6 Pro gibi modellere de güç veren işlemci 6 nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor. Bu da 7 nm tabanlı donanımlara kıyasla daha az güç tüketeceği ve daha hızlı çalışacağı şeklinde yorumlanabilir.

Donanımın oyun performansı ise kullanıcıları çok fazla üzmeyecek. Bu kapsamda yapılan testlerde Genshin Impact oyununun düşük ayarlarda 40FPS seviyesinde akıcı bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Yani giriş segmentte yer almasına rağmen ortalama üstü bir oyun deneyimi sunacak.

Infinix HOT 70 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Cihazda 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ön kamera bulunacak. Hatırlanacağı üzere HOT 60 modelinde de aynı kamera özellikleri tercih edilmişti. Yani ürün kamera tarafında selefine benzer bir deneyim sunacak.

Infinix HOT 70 Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 5.600 mAh'lik bir pil mevcut olacak. Bu batarya 45W hızlarında şarj olabilecek. Bu arada HOT 60 modelinde 18W hızında şarj olabilen 5.200 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyordu. Yani şarj hızlarında ve pil kapasitesinde kayda değer bir artış olacak.

Infinix HOT 70 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Hatırlanacağı üzere Infinix HOT 70 modeli 11 Temmuz'da tanıtılmıştı. Bu doğrultuda şirketin yeni modelde de benzer bir tanıtım takvimini benimsemesini bekliyoruz. Yani çok büyük ihtimalle haziran ya da temmuz aylarında kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Şu ana dek akıllı telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Fakat markanın halihazırda ülkemizde Hot 50i ve Hot 60i gibi modelleri sattığını söylemek mümkün. Bu nedenle HOT 70'in de tanıtıldıktan kısa bir süre sonra Türkiye pazarına gelmesi söz konusu.

Infinix HOT 70 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlanacağı üzere HOT 60 modeli 10 bin 499 rupi (5 bin TL) seviyesinde bir fiyat etiketine sahipti. HOT 70'in genel anlamda daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacağını dikkate aldığımızda 12 bin 999 rupi (5 bin 970 TL) bandında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 11 bin 855 TL'ye denk geliyor diyebilriz.

Editörün Yorumu

Akıllı telefonlara çok fazla para ödemek istemeyen kullanıcılar HOT 70 modelini tercih edebilir. Zira oyun testlerinde de görüleceği üzere düşük ayarlarda da olsa Genshin Impact gibi yapımları akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir detay. Zira günümüzde çoğu giriş segment modelde kasmalar, donmalar ve takılmalar yaşanıyor. Bu nedenle HOT 70'in değerlendirilebilecek bir seçenek olacağını düşünüyorum.