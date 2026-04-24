Eski Apple CEO'su Tim Cook, En Büyük Hatalarını Açıkladı! Becerememişler

Önümüzdeki aylarda Apple'da önemli bir yönetim değişikliği yaşanacak. 2011 yılından bu yana şirketin CEO’luk görevini yürüten Tim Cook, eylül ayında koltuğunu John Ternus’a devredecek. Uzun yıllardır Apple’ın başında yer alarak pek çok yeni ürünün tanıtımına imza atan Cook, görev süresinin sonuna yaklaşırken çalışanlara hitap ettiği bir açıklama yaptı. Bu konuşmasında hem kariyerindeki en büyük hatayı hem de en gurur duyduğu başarıyı paylaştı.

Tim Cook’un En Büyük Hatası Ne Oldu?

Tim Cook, en büyük hatalarının Apple Haritalar uygulaması olduğunu açıkça dile getiriyor. 2012 yılında iPhone’lar için yayınlanan uygulama, ilk çıktığında yalnızca Google Haritalar'ın gerisinde kalmakla kalmadı, aynı zamanda kullanıcılara yanlış yol tarifleri sundu ve bazı önemli noktaları hatalı şekilde gösterdi.

Uygulama yayınlanmadan önce yapılan testlerde her şeyin hazır olduğu düşünülüyordu. Ancak yayınlanmasının ardından birçok sorun ortaya çıktı ve bu sorunlar kısa sürede gündem oldu. Hatta Cook, o dönemde kullanıcıları rakip uygulamaların daha iyi olduğunu söyleyerek farklı alternatiflere yönlendirdiklerini de kabul etti. Buna rağmen ünlü iş insanı, yaşanan bu süreci şirket adına oldukça değerli bir ders olarak değerlendiriyor.

Bu arada Apple Haritalar, günümüzde dünyanın en popüler harita uygulamalarından biri haline gelmiş durumda. Şirket, zaman içinde yaşanan sorunları büyük ölçüde gidererek uygulamayı çok daha iyi hale getirmeyi başardı.

Tim Cook’un En Büyük Başarısı Neydi?

Tim Cook, en büyük gurur kaynağının ise Apple Watch olduğunu belirtiyor. Özellikle saatin sunduğu sağlık özelliklerinin kendisini fazlasıyla etkilediğini ifade eden Cook, hatta bir kullanıcının hayatının bu cihaz sayesinde kurtulduğunu öğrenmesinin kendisi için çok özel bir an olduğunu söylüyor. Hatta söz konusu kullanıcının bunu kendisine iletmesi üzerine derinden etkilendiğini ve bu anın kariyerinde unutulmaz bir yer edindiğini dile getiriyor.

Yeni Apple CEO'su Kim Olacak?

Yeni Apple CEO’su John Ternus olacak. Eylül ayında göreve başlayacak olan Ternus, aslında Apple bünyesinde uzun yıllardır görev alıyor. Hatta şirketin en kritik isimlerinden biri. Halihazırda Apple’ın donanım mühendisliğinden sorumlu olan Ternus, gördüğümüz tüm ürünlerin geliştirme sürecini yöneten isim konumunda. Tim Cook kadar göz önünde olmasa da daha çok teknik bilgiye dayanan ve operasyon odaklı bir kişi.

Editörün Yorumu

Tim Cook'un en büyük hatalarının Haritalar uygulamasını düşünmesine biraz şaşırdım. Daha çok herhangi bir üründeki bir hatadan bahsedilmesini bekliyordum. Benzer şekilde en büyük gurur kaynağının Apple Watch olması da çok beklediğim bir cevap değildi. Açıkçası Cook’un iPhone 14 serisiyle gelen uydu bağlantısı gibi daha çok yenilikçi bir özelliği söyleyeceğini düşünüyordum. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.