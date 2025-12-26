Yerli Motordan Bir Öncesi: MMU KAAN'ın Motorları Teslim Alındı!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri arasında yer alan MMU KAAN için motor konusu tekrardan gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak Milli Muharip Uçak KAAN için motor tedarik sürecine ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama projenin mevcut durumu ve gelecek adımlarına dair önemli detaylar içeriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

MMU KAAN Projesinde Yeni Motor Gelişmesi!

Milli Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre Eylül 2025 tarihi itibarıyla MMU KAAN için 10 adet motor teslim alındı. Bu motorların, uçağın test ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılacağı ifade ediliyor. Teslimat süreci KAAN’ın planlanan takvimi doğrultusunda ilerlediğine işaret ediyor.

Öte yandan toplam 80 adet motorun tedariki için ABD Hükümeti nezdinde yürütülen görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Bu temasların, mevcut motor ihtiyacının karşılanması ve proje takviminin aksamaması açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

Görüşmelerin içeriğine dair teknik detaylar paylaşılmasa da sürecin diplomatik ve teknik boyutlarıyla ele alındığı ifade ediliyor. Bakanlık açıklamasında dikkat çeken bir diğer başlık ise KAAN’ın gelecekteki sürümleriyle ilgili oldu. Blok 30 ve Blok 40 platformlarında yerli motorun tercih edilmesine karar verildiği duyuruldu. Bu adım, projenin uzun vadede dışa bağımlılığını azaltmayı ve milli savunma sanayiinde motor teknolojileri alanında yetkinliği artırmayı hedefliyor.

Ayrıca MMU KAAN Projesi’nin Ön Tasarım Fazı’nın 2026 yılının başında tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Bu aşamanın tamamlanmasıyla birlikte, uçağın nihai tasarımına yönelik daha somut adımların atılması bekleniyor. Sürecin planlandığı şekilde ilerlemesi, KAAN’ın geliştirme takvimi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

