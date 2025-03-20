Türk Hava Kuvvetleri Eurofighter Typhoon Alacak Mı? MSB Toplandı!

Avrupa'nın F-35 rakibi Eurofighter Typhoon uçağının satın alımı konusundaki görüşmeler devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı Birleşik Krallık tarafından gönderilen heyet ile görüşmeyi kabul etti. Peki yapılan görüşme sonrasında çıkan karar ne oldu? Türk Hava Kuvvetleri envanterinde Eurofighter Typhoon uçağı yer alacak mı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Eurofighter Typhoon Türk Hava Kuvvetleri Envanterinde Yer Alacak Mı?

MSB tarafından paylaşılan gündeme göre, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Musa Heybet, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve beraberindeki heyeti Ankara'da misafir etti. Yapılan görüşmenin ana konularından bir tanesi de Eurofighter Typhoon oldu. F-35'in rakiplerinden olarak gösterilen Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi uzun zamandır gündemde olan bir konu.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yapılan görüşmeye heyet katılımcıları yanında Savunma ve Güvenlik Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı katıldı. Yapılan görüşmede savunma sanayi iş birliğinin yanında yeni projeler görüşüldü. Bunların yanında Türk Hava Kuvvetleri envanterine Eurofighter Typhoon uçaklarının tedariği konusunda da görüş alışverişi yapıldı.

Yapılan görüşmede Eurofighter Typhoon uçaklarından 40 adet alınması öne sürüldü. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti uçakların satın alınmasının yanında şart olarak Meteor Hava Füzesi tedarikini de şart olarak sunduğunu yineledi. Geçtiğimiz dönemlerde bu konu da Almanya bir itirazda bulunmuştu ancak yapılan diplomatik görüşmeler ile birlikte bu itiraz geri çekilmişti.

Yunanistan'ın da Meteor Hava Füzesi'nin Türkiye'ye satılmaması konusunda Fransa ve İngilitere ile temasta bulunduğu gündemde yer aldı. Ancak yapılan bu temaslara herhangi bir resmi açıklama cevabı gelmedi. Eurofighter Typhoon savaş uçağı teknik özellikleri ve detaylarını sizler için derledik:

Eurofighter Typhoon Teknik Özellikleri

Boyutlar:

Mesafe: 15,96 m

Kanat Açıklığı: 10,95 m

Yükseklik: 5,28 m

Kanat Alanı: 50 m²

Ağırlık:

Boş Ağırlık: 11.000 kg

Azami Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg

Motor ve Performans:

Motorlar: 2 × Eurojet EJ200 turbofan motor

İtki Gücü: Kuru: 60 kN (bir motoru) Sanat yakıcı ile: 90 kN (her bir motor)

Azami Hızı: Mach 2,0 (2,495 km/s)

Servis Tavanı: 19.812 m (65.000 ft)

Menzil: 2.900 km (harici yakıt tankları ile daha fazlası)

Tırmanma Hızı: 315 m/s

Hareket Kabiliyeti:

G Sınırı: +9g / -3g

Kanard (Ön Aşırı Denge) tasarımı ile yüksek manevra yeteneği

Aviyonik ve Radar: