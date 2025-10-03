F1 Türkiye'ye Gelecek Mi? Şaşırtan Gelişme!

Formula 1 dünyasında uzun süredir konuşulan rotasyon planları 2026 sezonunda takvime yeni ihtimallerin doğmasına yol açıyor. Bu plan kapsamında Türkiye de yeniden yarışlara ev sahipliği yapabilecek ülkeler arasında gösteriliyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye GP’si için dev gelişme: Formula 1 CEO’su Domenicali Ankara’ya iniş yaptı!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı’nın Formula 1 için perde arkasında yürüttüğü temaslar biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde ise bu sürecin en somut adımlarından biri atıldı. Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, resmi görüşmeler için Türkiye’ye geldi.

Üçlertoprağı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Domenicali’yi Ankara Esenboğa Havalimanı’nda karşıladığını duyurdu. Motorsport’un aktardığına göre bu ziyaret, Türkiye Grand Prix’sinin 2026 sezonunda takvime dönüşü için en güçlü işaretlerden biri olarak görülüyor.

Türkiye 2005’te ilk kez takvimde yer almış son olarak da 2021’de İstanbul Park’ta Formula 1 heyecanına ev sahipliği yapmıştı. Domenicali’nin Ankara çıkarması motor sporları severlerde “Türkiye GP’si geri dönüyor mu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye Grand Prix’si ilk kez 2005 yılında Intercity İstanbul Park’ta düzenlendi. O dönemden itibaren Formula 1’in en zorlu pistlerinden biri olarak anılan İstanbul Park özellikle ünlü 8. virajıyla tüm dünyada tanındı. İlk yarışın galibi Kimi Räikkönen olmuş, Michael Schumacher ve Fernando Alonso gibi dönemin efsaneleri pistte unutulmaz mücadelelere imza atmıştı.

2012’ye kadar düzenli olarak takvimde yer alan Türkiye GP’si sonrasında finansal ve organizasyonel sebeplerle takvimden çıkmıştı. Ancak 2020’de pandemi nedeniyle iptal edilen yarışların yerine İstanbul Park yeniden devreye girdi ve 2020 ile 2021 yıllarında Formula 1 heyecanı bir kez daha Türkiye’de yaşandı. Bu geri dönüş hem pilotlar hem de taraftarlar tarafından büyük ilgi görmüş Türkiye’nin F1’e olan özlemini bir nebze gidermişti.