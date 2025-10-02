Türkiye'de En Çok Satılan SUV Otomobiller: Togg Kaçıncı Sırada?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber Türkiye'de en çok satılan SUV arabalar belli oldu. Rapora göre Tesla, geçtiğimiz ay zirvede konumlanarak önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca Nissan, Dacia, Fiat, Renault ve Toyota dahil pek çok markanın otomobilleri bulunuyor.

Eylül Ayında En Çok Satılan SUV Otomobiller

Nissan Qashqai: 3.621 adet Dacia Sandero Stepway: 3.290 adet Fiat Egea Cross: 2.445 adet Renault Duster: 2.138 adet Toyota C-HR: 2080 adet Cupra Formentor: 1.767 adet Peugeot 2008: 1.717 adet Tesla Model Y: 1.664 adet Chery Tiggo 7 Pro Max: 1.418 adet Peugeot 3008: 1.372 adet

Kısa süre önce eylül ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller ve en çok satılan elektrikli arabalar açıklanmıştı. Şimdi ise en çok satılan SUV otomobil modelleri duyuruldu. Paylaşılan rapora göre listenin ilk sırasında Nissan Qashqai bulunuyor. Otomobilin geçtiğimiz ay içerisinde 3 bin 621 adet satıldığı açıklandı.

İkinci sırada Dacia Sandero Stepway konumlandı. Bu otomobilin eylül ayında 3 bin 290 adet satıldığı açıklandı. Dacia'nın Sandero Stepway modeli 2 bin 445 satış adedi ile Fiat Egea Cross takip etti. Dördüncü sırada ise 2 bin 138 satış adedine ulaşan Renault Duster bulunuyor. Togg, eylülde 1.061 adet, ocak-eylül döneminde ise 22 bin 131 adet SUV otomobil sattı.

Eylül ayında ve ocak-eylül döneminde en çok SUV satan otomobil markası Volkswagen oldu. Almanya merkezli şirket, eylül ayınad 5 bin 300 adet, ocak-eylül döneminde ise 44 bin 846 adet SUV araba sattı. Peugeot, en fazla SUV satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı.

Fransa merkezli şirketin geçtiğimiz ay 4 bin 155 adet, ocak-eylül döneminde ise 40 bin 357 adet SUV araç sattığı açıklandı. BYD'nin eylül ayında 1.823 adet, ocak-eylül aylarınad ise 28 bin 576 adet SUV otomobil sattı. Toyota'nın eylülde 3 bin 166 adet, ocak-eylül döneminde ise 28 bin 543 adet SUV araba sattığı belritildi.

Tesla'nın geçtiğimiz ay 1.664 adet, ocak-eylül döneminde ise 27 bin 420 adet SUV otomobil sattığı açıklandı. Hyundai, geçtiğimiz ay 2 bin 993 adet, ocak-eylül aylarında 26 bin 807 adet SUV araba sattı. Listede ayrıca Chery, Fiat, Nissan, Kia, Opel ve Skoda dahil pek çok marka yer alıyor.