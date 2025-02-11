Brad Pitt Başrolde: F1 Filminin Yeni Fragmanı Paylaşıldı!
Brad Pitt'in merakla beklenen filmi F1 için yeni fragman paylaşıldı. İşte aksiyon dolu sahneler içeren tanıtım videosu ve dahası!
Başrol oyuncu kadrosunda Brad Pitt ve Kerry Condon dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı F1 filminin yeni fragmanı izleyiciler ile buluştu. Peki, efsane yarış filmi olmaya hazırlanan F1 ne zaman vizyona gireccek?
F1 Filmi İçin Yeni Fragman Geldi
Warner Bros. Pictures'in resmî YouTube kanalından F1 filmi için yeni fragman yayınlandı. Aksiyon dolu sahneleri ile heyecan seviyesini artıran tanıtım videosu yoğun ilgiyle karşı karşıya kaldı. 30 bin beğeni alan tanıtım videosunun görüntülenme sayısı 5 milyon 300 bini aştı.
F1 Filminin Oyuncuları
- Brad Pitt
- Kerry Condon
- Javier Bardem
- Tobias Menzies
- Simone Ashley
- Sarah Niles
- Kim Bodnia
- Damson Idris
- Callie Cooke
- Emelina Adams
Filmde Brad Pitt "Sonny Hayes" karakterini, Kerry Condon "Kate" karakterini, Javier Bardem "Ruben" karakterini, Tobias Menzies "Banning" karakterini, Sarah Niles "Bernadette" karakterini, Kim Bodnia ise "Kasper" karakterini canlandırıyor.
F1 Filminin Konusu
Sonny Hayes isimli Formula 1 pilotu korkunç bir kaza geçirir. Bu nedenle emekli olan Sonny, genç Formula 1 pilotuna mentorluk yapmaya başlar.
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F1 Filminin Vizyon Tarihi
F1 filmi 25 Haziran 2025 tarihinde vizyona girecek. Yönetmenliğini Joseph Kosinski'nin yaptığı filmin senaristliğini ise Ehren Kruger üstlendi.