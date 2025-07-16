F1 mi Superman 2025 mi? Gişe Savaşları Başladı!

Bu hafta sinemaseverleri oldukça mutlu edecek filmler arka arkaya geldi. Gişe rekortmeni F1 filmi ardından gelen Superman 2025 resmen gişe savaşlarını başlattı. Her iki film de eleştirmenlerden tam not alırken IMDb puanları da oldukça yüksek. Peki hangi filmin hasılatı çok daha fazla? F1 mi Superman 2025 mi? İşte detaylar...

Superman 2025 Gişede Uçuşa Geçti!

2025 yılının en merakla beklenen iki yapımı karşı karşıya geldi: Biri DC evrenini baştan başlatan yeni Superman 2025 diğeri ise Formula 1 tutkusunu beyaz perdeye taşıyan Brad Pitt’li F1 filmi. İkisi de büyük kampanyalarla vizyona girerken gişede kazanan şimdilik netleşti! Superman 2025 adeta roket gibi fırladı.

James Gunn yönetmenliğinde çekilen Superman 2025 yalnızca ilk üç günde toplam 185 milyon dolar açılış hasılatı elde etti. Global toplamda ise film 450 milyon doları aştı. Gişe performansıyla hem önceki DC yapımlarını hem de beklentilerin üstünde açılış yapan F1 filmini geride bıraktı. F1’in açılış haftası ise 142 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Peki bu farkın nedeni ne? Superman 2025 ikonik bir karakterin yeniden doğuşunu sunarken F1 filmi daha çok Formula 1 tutkunlarına hitap eden niş bir kitleye sesleniyor. Ayrıca Superman’in sinematik anlatımı güçlü oyuncu kadrosu ve geniş evren bağlantıları da filme büyük bir avantaj sağlıyor. David Corenswet’in Superman yorumu beğeni toplarken Nicholas Hoult’un Lex Luthor performansı da eleştirmenlerden tam not aldı.

Öte yandan F1 filmi aksiyon sahneleri ve gerçek pist çekimleriyle takdir topluyor. Brad Pitt’in performansı güçlü olsa da gişe yarışında Superman’in gölgesinde kaldığı görülüyor. Ancak sezon ilerledikçe iki film de kendi hedef kitlesinde başarı grafiğini sürdürecek gibi duruyor. Peki sizce hangi film daha iyi? F1 mi Superman 2025 mi? Yorumlarda buluşalım...