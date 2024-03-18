F1 Yeniden Türkiye'ye mi Dönüyor? Green Holding'den Önemli Atılım!

İstanbul Park Formula 1 pistinde büyük bir yatırım projesine hazırlanan Green Holding, Formula 1 yarışlarını Türkiye'ye geri getirmeye hazırlanıyor.

Green Holding yöneticileri, Green Fleet Genel Müdürü Remzi Duman ve Green Enerji Genel Müdürü Göktuğ Aydınlı, "Green İstanbul Park" adını verdikleri projeye 250 milyon dolar yatırım yapacaklarını ve 30 yıl boyunca işletmek istediklerini açıkladı.

"Green İstanbul Park" Projesi Neleri Kapsıyor?

Remzi Duman, projenin Türkiye'ye yeniden Formula 1 yarışlarının yanı sıra Moto GP gibi en az 50 küresel ve yerel spor etkinliğine ev sahipliği yapma fırsatı sunacağının da altını çizdi. Green İstanbul Park, 30.000 kişiye istihdam sağlama kapasitesiyle geniş bir kitleye hitap ederken ülke ekonomisine de önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor.

Yatırım sadece bir Formula 1 pistiyle sınırlı kalmayacak, aynı zamanda spor akademileri, eğitim merkezleri, otomobil müzeleri ve tema parkları içeren en az 300.000 metrekarelik yeşil alana yayılan geniş bir tesisi de kapsayacak.

Yatırımın özelliklerini özetleyen Aydınlı, rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların aktif kullanımı yoluyla sıfır emisyonlu girişimlere olan bağlılıklarının da altını çizdi. İstanbul Park, çevre dostu tasarımlarıyla Türkiye'nin önde gelen yeşil alanlarından biri olmayı hedeflerken, tüm tesisler LEED sertifikası standartlarına uygun olarak inşa edilecek ve sürdürülebilir bir çevreye katkıda bulunacak.

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