Fabrika Çıkışlı İkinci El Otomobil Dönemi Başlıyor

Otomobil sektörü pandemi döneminden bu yana pek çok krizle baş etmeye çalışıyor. Özellikle sıfır otomobilleri vuran çip krizi ve pandemi sonrası yaşanan döviz kurundaki artışlar ülkemizde de otomobil sektörünü büyük ölçüde etkiledi. İkinci el otomobil pazarına gerekli düzenlemeler yavaş yavaş gelirken bu alanda yeni planlamalar da yapılıyor.

Daha önce sıfır araçlara 6.000 km ve 6 ay sınırlaması getirilmiş ve pazarın biraz daha düzene getirilmesi amaçlanmıştı. Şimdi ise fabrika çıkışlı ikinci el otomobil satışı başlatılıyor. 2023 yılında başlatılması planlanan bu yeni dönemle ilgili pek çok otomobil firması planlamalarını sürdürüyor.

Dönemin Öncü Firmalarından Biri Renault Olacak

Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu konuyla ilgili olarak, bu yeni dönemde 6 yaşına kadar olan araçların Bursa'daki Renault fabrikasında yenilenip yeniden satışa sunulacağını belirtti. Ayrıca ilerleyen süreçte 6 yaşı 10 yaşa kadar çıkarabileceklerine değindi. Bu kapsamda araçların büyük oranda bütün parçaları yenilenecek.

Avrupa'da Refactory adıyla uygulanan bu sistem 2023 ile birlikte pek çok otomobil firmasıyla birlikte ülkemizde de kullanılmaya başlanacak. Bu yeni dönemin ikinci el otomobil piyasasındaki sorunları büyük ölçüde çözeceği tahmin ediliyor.

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