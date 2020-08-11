Face ID Maske ile Çalışabilir

Covid-19 salgının başından bu yana gündelik hayatımız önemli ölçüde değişti ve yüz maskeleri yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu noktada büyük bir sorun sayılmasa da Face ID kullanan kişiler, normal bir durum olarak, yüzlerinde maske varken bu teknolojiyi kullanamadıklarını fark etti. Apple, söz konusu sorunun çözümü adına Metropolitan Transportation Authority ile birlikte çalışabilir. Yani önümüzdeki aylarda Face ID maske ile çalışabilecek şekilde yeniden programlanabilir. Peki ama nasıl?

Face ID Maske ile Kullanılabilecek mi?

Mayıs ayında yayınlanan iOS 13.5 güncellemesi ile birlikte küçük ama faydalı bir özellik kullanıcılara sunuldu. Eğer iPhone'ununuz yüzünüzde bir maske algılarsa cihazınızı direkt olarak şifre ekranına yönlendiriyor. Önceden parola ekranına geçmeden önce Face ID'nin başarısız olmasını beklemeniz gerekiyordu.

Kullanıcıların gündelik yaşantısında cihazlarını daha hızlı açabilmek adına maskelerini çıkarttığını fark eden Metropolitan Transportation Authority, şirkete gönderdiği bir mektupta bu durumun önüne geçebilmek adına yardımcı olabileceklerini belirtti. İnsanların bu konuda eğitilmesi gerektiğini vurgulayan MTA, şirketin mevcut çalışmalarını hızlandırmasını istediğini de vurguladı.

Mevcut raporlar dahilinde Apple, Face ID'i yüz maskesi ile çalışabilecek şekilde yeniden programlıyor gibi gözüküyor. Tabii bunun ne kadar işlevsel olacağı ve güvenlik tarafında zaaflara neden olup olmayacağı en azından şu aşamada bilinmiyor. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.