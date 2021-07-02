Facebook Aşırılık Yanlısı Hesaplar İçin Yeni Önlem Alıyor

Facebook, aşırılık yanlısı hesaplar için yeni aldığı bir önlemi hayata geçirmeye başlıyor. Sosyal medya platformu, kullanıcılarını bu tür zarar verici gönderilerden uzak tutmak için onlara bir bilgi penceresi göstererek uyarıda bulunuyor.

Son zamanlarda başta siber zorbalık olmak üzere birçok alanda kullanıcıların mağdur olmaması için aktif olarak faaliyet yürüten şirket, attığı yeni adım ile kararlılığını sürdürmek istediğini gösteriyor.

Facebook Aşırılık Yanlısı Hesaplar İçin Ne Yapacak?

Facebook zaten yaklaşık iki yıldır ölçüyü aşacak şekilde paylaşımda bulunan kullanıcıları sosyal medya platformundan uzak tutma yönünde çaba sarf ediyor ancak sosyal medya platformunda hesap açmanın sadece birkaç saniye sürmesi, kitlelere ulaşmak için bir dizi aracın olması, sahte bir bilginin yayılmasını sağlamak için sosyal medya platformunda yararlanabilecek özelliklerin yer alması bu gibi hesapların önüne geçemiyor.

Sosyal medya kullanıcıları her gün sayısız yanlış bilgiye maruz kalmanın yanı sıra belirli bir grubu ya da oluşumu aşağılayan, o gruba dahil olan insanlara yönelik kötü söylemlerde bulunan insanların gönderilerini görüntülemek zorunda kalıyor.

Facebook, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olduğu için Facebook'u kullanan kişilerin bu tür gönderilere maruz kalması diğer sosyal medya platformlarını kullanan kişilere göre çok daha yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Sosyal medya devi bu noktada kendisine düşen sorumluluğu üstlenerek aşırılık yanlısı hesaplar için yeni bir adım atıyor.

Sosyal medya platformu, şirketin aldığı yeni kararla beraber aşırılık içeren herhangi bir gönderi ile karşılaşmış olma ihtimali bulunan kullanıcıları uyarmak için onlara yeni bir bilgi penceresi gösteriyor. Bu pencerede şiddet yanlısı grupların öfkelenmenize ya da hayal kırıklığı yaşamanıza neden olabileceğini belirterek kendinizi ya da başkalarını korumak için şimdi harekete geçebileceğinize yer veriliyor.

Facebook Sözcüsü Andy Stone, bütün bunların sosyal medya platformunun aşırılık ile mücadele etme çabasının bir parçası olduğunu ifade etti. Şirket, kullanıcılara yardımcı olmak için bu noktada onları Life After Hate gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönlendirecek. Bu yönlendirme çalışmaları, Stone'a göre Facebook'un bu alanda devam eden çalışmalarının oldukça büyük bir parçası olacak.