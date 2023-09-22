Artık Facebook'ta Çoklu Profil Hesabı Oluşturulabilecek!

Meta, uygulama bazlı yeniliklerine devam ediyor. Şirketin resmî internet sayfasında yayınladığı blog yazısında, Facebook'ta birden fazla kişisel hesap açmanın artık mümkün olacağı yazıyor. Kullanıcılar istedikleri takdirde kendilerine farklı hesaplar oluşturabilecek.

Kullanıcıların farklı kitlelere hitap etmek isteyebileceklerini düşünen Meta, uygulamada profil oluşturma seçeneğini çoğaltıyor.

Kullanıcı eğer isterse kendine ana hesaba bağlı olacak şekilde 4 farklı kişisel profil hesabı açabilir. Bu profil hesapları arasında hesap giriş-çıkışı yapmasına gerek yok. Rahatça profiller arasında geçiş sağlayabilir.

Açılan ek kişisel profil hesapları Dating, Marketplace, Profesyonel Mod ve ödemeler gibi bazı özellikleri kullanamayacak. Başlangıçta mesajlaşmalar ek kişisel profiller için web üzerinde kullanılabilecek.

Messenger desteğinin önümüzdeki aylarda sağlanacağı söylenirken ek profil oluşturma özelliğinin yalnızca yetişkinler için geçerli olduğu vurgulandı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar iş ve özel hayatlarını farklı profillerde, farklı kitlelerle paylaşabilecek.

Böylece ilgi alanlarına göre profillerini yönetebilecek ve paylaşımlarını hedef kitlelerine göre ayarlayabilecek. İşte Meta'nın çoklu profil hesabı oluşturma özelliğiyle ilgili açıklaması:

"İster Facebook’ta yeni olun ister uzun süredir kullanıcı olun, kişisel ve profesyonel ilişkilerinizi ayrı tutmak isteyebilir veya bir profilinizi parçası olduğunuz bir topluluğa, diğer profilinizi ise sadece arkadaşlarınıza ayırmak isteyebilirsiniz.

Bunun için bir ad seçin ve dört adede kadar ek kişisel profil için bir @kullanıcı adı kullanın. Her profilin ilgili içeriğe ve ortak ilgi alanlarına sahip benzersiz bir akışa sahip olması için seçtiğiniz kişi veya topluluklarla bağlantı kurun. Oturum açmanıza gerek kalmadan profilleriniz arasında kolayca geçiş yapın.

Ek bir kişisel profil oluşturduğunuzda, bu profilin ayarları otomatik olarak varsayılan ayarlara ayarlanır; bir profildeki bildirim ve gizlilik ayarları diğer profillerinize taşınmaz. Ayrıca, profildeki gönderileri kimlerin görebileceğini veya o profile kimlerin arkadaşlık isteği gönderebileceğini seçme gibi bazı ayarlar her profil için ayrı ayrı yönetilir."