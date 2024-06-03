Facebook Kaybettiği Genç Kitleyi Geri Kazanmaya Çalışıyor: TikTok Endişelenmeli mi?

2009-2015 döneminde gençler tarafından yüksek bir ivmeyle benimsenen Facebook, son on yılda aynı demografik grupta popülerliğini sürdürme konusunda zorlanıyor. Birçok genç, son on yılın bir noktasında Facebook'u arkalarında bıraktı ve TikTok benzeri hızlı video tüketimine geçti.

2004 yılında Harvard'daki bir yurt odasında kurulan Facebook, bir neslin başlıca iletişim platformu haline geldi ve ilk üç yılında 50 milyon kullanıcıya ulaştı ve şu anda küresel olarak 3.2 milyar kullanıcıya sahip. Ancak, trendlerin kontrolünü ve reklam satışlarını yönlendirmek için lazım olan genç kullanıcılar için çekiciliğini yitirmeye başladı.

Geçen yıl yapılan bir ankete göre, ABD'deki gençlerin yalnızca üçte biri Facebook kullanıyor, bu da 2014 ve 2015 yıllarındaki anketlere göre büyük bir düşüşü temsil ediyor. Diğer yandan, ABD'deki yetişkinlerin genelinde Facebook kullananların oranı, 2016'dan beri yaklaşık % 68 seviyesinde sabit kalmıştır.

Facebook Genç Kullanıcıları Geri Getirebilecek mi?

Meta şimdi ise Facebook'un son üç yıldaki en yüksek genç yetişkin sayısını çekmeye başladığını duyurdu ve platformun yaşlı nesil için bir alan olarak bilinen ününü değiştirmeye çalışıyor. Şirketin ilk kez böyle bir demografik veriyi paylaştığına göre, şu anda 18-29 yaş aralığındaki ABD ve Kanadalı yetişkinlerin 40 milyondan fazlası günlük Facebook kontrolü yapıyor.

Bu büyüme, TikTok'a göç eden genç yetişkinleri yeniden çekmek için Meta'nın çabalarını vurguluyor. Bir şirket sözcüsü, genç yetişkinler arasında "sağlıklı uygulama kullanımında %80 artış" olduğunu bildirdi.

Meta'nın Facebook başkanı Tom Alison, New York'taki bir etkinlikte, şirketin yirminci yıldönümüyle birlikte yöneticilerin gelecek nesiller için kullanılabilir kalmak için evrim geçirmenin gerekliliğini fark ettiklerini açıkladı.

Alison ayrıca, genç kullanıcıların genellikle ilk dairelerini döşeme veya partnerlerle tanışma gibi önemli hayat anlarında Marketplace, Gruplar ve Arkadaşlık gibi bölümler için Facebook'a başvurduğunu belirtti.

Bu bölümlerin çoğu reklam içermese de, kullanımı genel etkileşimi artırıyor. Facebook'a gelen kullanıcılar genellikle Feed ve Reels gibi Meta'nın TikTok'a benzer kısa video ürünlerini keşfediyorlar.

Facebook'un genç yetişkinleri yeniden çekme çabaları, platformun geleceğini şekillendirecek önemli bir dönemeç olarak görülüyor. TikTok'un hızla büyümesiyle birlikte, Facebook'un genç kullanıcıları elde tutmak ve rekabet etmek için sürekli olarak yenilik yapması gerekiyor.

Bu, şirketin stratejik bir dönüşüm geçirmesi gerektiğini ve gençlerin beklentilerine cevap verecek yeni özellikler ve içerikler sunması gerektiğini gösteriyor.