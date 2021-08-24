Facebook Görüntülü ve Sesli Arama Özelliğine Kavuşuyor

Facebook, görüntülü ve sesli arama özelliğini test ettiğini açıkladı. Sesli ve görüntülü arama özelliğinin çok yakında Facebook uygulamasına eklenmesi bekleniyor. Peki, sosyal medya devi, neden söz konusu özelliği Facebook uygulamasına eklemek istiyor? Konuya dair tüm detaylar haberimizde.

Facebook Görüntülü ve Sesli Arama Özelliğini Ne Zaman Alacak?

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook, ana uygulamada sesli ve görüntülü iletişim kurulabilmesine olanak sağlamak için yeni bir özelliği test ediyor.

Facebook, The Verge'e yaptığı açıklamada, şu anda Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere birçok ülkede söz konusu özelliği test ettiğini ifade etti. Şirket, tam teşekküllü bir mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama deneyimi için kullanıcıların Messenger uygulamasını kullanmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Facebook kullanıcıları, sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirmek için yıllar önce kullanıma sunulan anlık mesajlaşma hizmeti Messenger'ı kullanıyor. Sosyal medya devinin sesli ve görüntülü görüşme özelliğini Facebook uygulamasına da getirecek olması oldukça ilginç bir durum çünkü bu durum, Messenger uygulamasını geri plana atabilir.

Messenger Uçtan Uca Şifreleme Özelliğine Sahip Oldu

Popüler sosyal medya platformu tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan yeni güncelleme ile birlikte sesli ve görüntülü aramalar da uçtan uca şifreleme özelliğine kavuşmuştu. Uçtan uca şifreleme özelliğinin kişisel konuşmaları kötü niyetli kişilerden korumak için WhatsApp gibi uygulamalar tarafından zaten yaygın olarak kullanıldığını belirten Facebook, söz konusu özelliğin yalnızca sohbette yer alan kişilerin erişebileceği bir anahtar gibi çalıştığını ifade etmişti.

Yapılan açıklamada, uçtan uca şifreleme desteğine sahip olan bir görüşmede mesajların ve aramaların içeriğinin korunduğu belirtilmişti. Bu, Facebook dahil olmak üzere hiç kimsenin gönderilenleri ya da söylenenleri göremediği veya dinleyemediği anlamına gelir.

Günde 150 milyondan fazla görüntü görüşmenin gerçekleştiği Messenger, yeni yayımlanan güncelleme ile birlikte daha güvenilir hale geldi. Uçtan uca şifreleme aslında 2016 yılında kullanıma sunulmuştu fakat yalnızca gizli sohbetlerde yer alıyordu. Artık sesli ve görüntülü aramalarda da söz konusu destek mevcut.

Facebook ayrıca metin tabanlı sohbetler için de bir güncelleme yaptı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Messenger'ın Kaybolan Mesajlar özelliği 5 saniyeden 24 saate kadar yeni süre seçenekleri aldı