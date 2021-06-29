Facebook Piyasa Değeri 1 Trilyon Doları Aştı

Facebook piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıkarak inanılmaz bir eşikten geçti. Sosyal medya devinin hisseleri pazartesi gününün kapanışında 355,64 dolara yükseldi. Şirketin değerindeki artışın arkasında ise Amerika Birleşik Devletleri'nden başsavcıları ve Federal Ticaret Komisyonu tarafından şirkete açılan dava var.

Facebook Piyasa Değeri Nasıl Ani Artış Gördü?

Sosyal medya devi Facebook'un değeri geçtiğimiz gün ilk kez 1 trilyon dolar barajını aştı. Hisse fiyatı dün 355,64 dolara ulaşan şirketin aniden bu kadar artış görmesi ise geçtiğimiz günün erken saatlerinde sosyal medya devine açılan davaların reddedilmesi ile gerçekleşti.

Dava, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bölge savcılarının ve FTC'nin (Federal Ticaret Komisyonu) sosyal medya devini tekelcilikle suçlaması üzerine açılmıştı.

Facebook'un aleyhine açılan davada sosyal medya devinin kendisinden çok daha küçük rakiplerinin girişiminin başarısız sonuçlanmasına neden olmak için pazar gücünü kötüye kullandığını ileri sürülmüş, sosyal medya şirketinin Instagram ve WhatsApp gibi hizmetlerinin zorunlu olarak bölünmesi gibi çözümlerle pazar gücünün elinden alınmasının sağlanmasını istenmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Bölge Yargıcı James Boasberg, pazartesi günü verdiği kararla davayı bir sonuca bağladı. Yargıç aldığı kararda davanın yetersiz kanıt içerdiğini belirtti. ABD Bölge Yargıcı Boasberg, Facebook'un son 10 yıl içinde sahip olduğu pazar gücüne ilişkin hiçbir gerçek veri sağlanmadığını ve bu nedenle sosyal medya devinin konumunu kötüye kullandığı iddialarının geçersiz olduğunu öne sürdü.

New York Başsavcısı Letita James, Facebook'un sektördeki gücünü daha küçük rakiplerin önünü kesmek ve rekabette her zaman en önde yer almak için kullandığını belirtirken şirketin bunları yapma nedeninin ise günlük kullanıcı sayısını arttırmak olduğunu ifade etmişti. Yargıcın aldığı kararla bölge başsavcılarının da iddiası geri çevrildi.

Sosyal medya devi ile ilgili antitröst davalarında şimdilik bir sonuç alınmamış görünüyor. Yargıcın aldığı bu kararın ardından şirketin piyasa değerinde de önemli bir artış meydana geldi. Facebook piyasa değeri, geçtiğimiz gün itibarıyla 1 trilyonun üzerine çıkarak önemli bir eşiği geçmiş oldu.

Sizin Facebook'un WhatsApp ve benzeri hizmetleri satın alarak büyümesi ve sektördeki ağırlığını arttırması hakkında düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.