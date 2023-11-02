Meta'dan Yeni Facebook Hikaye API'si: İçerik Üretimi ve Paylaşımı Kolaylaşıyor!

Facebook Hikayeleri, 2017 yılında ana Facebook uygulamasında tanıtıldı ve daha sonra Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi diğer platformlara da eklenerek kullanıcıların profilinde geçici olarak görünen video ve resim tabanlı içeriklerin paylaşımını sağlayan popüler bir özellik haline geldi.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, 2019 yılında Facebook Hikayeleri'nin 500 milyon kullanıcıyı aştığını açıklamıştı. Ancak, Meta bu özelliğin kullanıcı sayısı hakkında genellikle bilgi vermemekte.

Meta Şirketi, Facebook Hikayeleri oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştıran yeni bir API tanıttı. Bu API, geliştiricilere Facebook Hikayeleri'ni doğrudan uygulamalarına entegre etme imkanı sağlıyor.

Yeni API'nin Özellikleri

Meta, daha önce diğer mobil uygulamalardaki Hikayelerde içerik paylaşımına erişim sağlamıştı, ancak yeni Facebook Hikayeleri API'si, içerik üreten yazılımların web veya masaüstü uygulamalarını Facebook Hikayeleri ile daha kolay bir şekilde entegre etmelerini sağlıyor.

Meta, bu yeni ürünü "kurumsal çözüm" olarak tanımlayarak daha profesyonel bir pazar hedefliyor. Yeni API ile entegre olan uygulamalar, kullanıcıların Facebook Stories'de paylaşım yapmalarını kolaylaştıracak.

Örneğin, Adobe gibi şirketler, resim düzenleyiciler, şablonlar ve özelleştirilebilir bilgilerle dolu Facebook Hikayeleri oluşturmak için araçlar sunuyor, ancak bu araçlar genellikle kullanıcıların içeriği indirip tekrar yüklemelerini gerektiriyor.

Ancak, Facebook Hikayeleri API ile geliştiriciler, uygulamalarının içine kolayca paylaşım ekleyebilecekler. Elbette, bu, uygulama üreticilerinin kullanıcıların Facebook Giriş kimlik doğrulamasını kullanarak hesaplarına erişim izni vermesini gerektirecektir.

Daha önce Facebook tarafından onaylanmış uygulamaların, Stories API'ye erişmek için yeniden onay sürecinden geçmeleri gerekmeyecek. Bu gelişmenin, geliştiricilerin Facebook Hikayeleri entegrasyonunu daha kolay ve hızlı hale getireceği düşünülüyor.

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