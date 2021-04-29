Facebook, Hindistan'daki İstifa Çağrılarını Engelliyor mu?

Facebook, çarşamba günü Hindistan'daki istifa çağrıları ile ilgili gönderileri içeren bir hashtagin görüntülenmesini engelledi. Hashtag ile paylaşılan gönderiler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin istifa etmesini isteyen kişiler tarafından paylaşılan gönderilerden oluşuyordu. Bu hashtage aktarılan bilgilere göre üç saat boyunca erişilemedi.

Facebook, Hindistan'daki İstifa Çağrılarını Neden Gizledi?

Facebook kullanıcıları, çarşamba günü Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin istifasını isteyen kişiler tarafından paylaşılan gönderilerde kullanılan hashtagi görüntülemeye başladığında hashtag ile paylaşılan gönderiler yerine Facebook'un topluluğu güvende tutmak için gönderileri geçici bir süreliğine gizlendiğini gösteren bir uyarı ile karşılaştı.

Buzzfeed News'in aktarmış olduğu bilgilere göre hashtagle paylaşılan gönderilere yaklaşık 3 saat boyunca erişilemedi. Sosyal medya devi, hashtag ile ilgili kısıtlamasını geri kaldırdı ve gönderilere artık ulaşılabiliyor. Şirket, The Verge'e yaptığı açıklamada hashtagin yanlışlıkla engellendiğini söyledi. Facebook kullanıcılarından bazıları, olayın başında karşılaştığı uyarı mesajını Hindistan'ın Facebook'tan hashtage erişimi engellemesini istemesi ile bağlantılı olduğunu ileri sürdü ancak Facebook, Hindistan'ın kendisine böyle bir istekte bulunmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı.

Facebook'ta meydana gelen olayla yakından ilişkili başka bir olay da geçen günlerde Twitter'dan gelmişti. The Verge'ün haberine göre Twitter geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın koronavirüs sürecinin yönetimini eleştiren 50'den fazla tweeti kaldırmıştı. MediaNama tarafından paylaşılan bilgilere göre Hindistan, tweetlerin engellenmesinden bir süre önce Twitter'dan 52 tweeti engellemesi istemişti.

Bir Twitter temsilcisi, The Verge'e gönderdiği bir e-postada tweetlerin yerel yasaları ihlal etmesi durumunda bazı tweetlerin engellenebileceğini söyledi. Twitter, tweetlerin Hindistan'dan gelen bir taleple kaldırıldığını bilmeleri için hesap sahiplerinin konu hakkında bilgilendirildiğini de söyledi.

Hindistan yasaları, hükumetin iftira olarak değerlendirdiği veya şiddete teşvik eden içeriklerin paylaşılmasını engelliyor. Hindistan'da sansürlenen fakat ülke dışında hala görüntülenebilen tweetlerden birinin eyalet bakanı Moloy Ghatak'tan gelen ve Başbakan Narendra Modi'yi koronavirüs salgınını küçümsediğini iddia eden bir tweet olduğu ileri sürüldü.

Facebook, Twitter'ın aksine hashtaglerin engellenmesinin Hindistan tarafından gelen bir taleple yapılan bir kısıtlama olmadığını, bunun yanlışlıkla yapılan bir kısıtlama olduğunu belirtti ve ilgili hashtagle yapılan paylaşımlara şu anda ülke ve dünya çapında erişilebiliyor.