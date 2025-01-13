Facebook ve Instagram’da Yeni Dönem: Söz Artık Kullanıcıların

Sosyal medya kullanımı her geçen gün artarken, neden olduğu sorunların sayısı da giderek çoğalıyor. Bunlardan en önemlisi ise kuşkusuz bilig kirliliği. Pek çok platformda gündem, siyaset ve tarihi gerçeklerle ilgili sahte bilgiler adeta gerçekler gibi paylaşılıyor ve milyonlarca kişiye ulaştırılıyor. Şimdi ise Meta, yalanla başetmek için yeni bir yönteme geçiş yapıyor!

Facebook ve Instagram'da Topluluk Notları Devri Başlıyor

Meta, Facebook ve Instagram’daki bağımsız doğrulama (fact-check) uygulamasını kaldırarak X (eski adıyla Twitter) tarzı “topluluk notları”na geçeceğini duyurdu. Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg, bu özelliğin "politik eğilimi” olduğunu savunarak “özgür ifade köklerimize dönme zamanının geldiğini” söyledi.

Bilmeyenler için "fact-check" platformda yer alan bilgilerin alanında uzman bağımsız kişi ve kuruluşlar tarafından denetlenmesini ve doğru ya da yanlış olarak işaretlenmesini sağlıyordu. Ancak siyaset gibi doğru ve yanlışın kişiye göre değiştiği durumlarda denetleyen kuruluşun politik eğilimi bilginin doğruluğunu etkiliyordu.

Bu durum özellikle de Meta ve Donald Trump arasında problemlere yol açtı. Trump ve Cumhuriyetçi müttefikleri, Meta’nın doğrulama politikasını sağ görüşü sansürlemekle suçluyordu. Bu nedenle topluluk notlarına geçişin yeni başkana bir "güzellik" amaçlı yapıldığı iddia ediliyor.

Hatta Trump, açıklamanın ardından Zuckerberg’in kararından “etkilendiğini” ve Meta’nın “çok yol kat ettiğini” belirtti.Yeni “topluluk notları” sistemi başlangıçta sadece ABD’de uygulanacak ve Avrupa Birliği ile İngiltere'de fact-check uygulaması şimdilik devam edecek. İlerleyen zamanlarda ise tüm dünyada sadece topluluk notları kullanılacak.