Meta, Facebook'ta Kritik Bir Güvenlik Açığını Tespit Eden Kişiye 100 Bin Dolar Ödül Verdi

Büyük teknoloji şirketlerinin platformlarını hackleyen veya dijital ürünlerinde güvenlik açığı tespit edenlere para ödülü vermesine alışığız. Ancak bu firmalardan sonuncusu olan Meta, çıtayı epey yükseğe çekti.

Bir araştırmacı, şirketin en büyük sosyal medya platformu Facebook'ta kritik bir güvenlik açığı tespit etti. Meta ise bu kişiyi büyük bir hediyeyle ödüllendirdi.

Meta, Sunuculara Erişime İmkan Tanıyan Güvenlik Açığı İçin 100 Bin Dolar Ödül Verdi

Aktarılanlara göre, Ban Sadeghipour isimli bir güvenlik araştırmacısı Ekim 2024 tarihinde Meta'nın sunucularında büyük bir açık tespit etti. Söz konusu güvenlik açığını Facebook’un reklam platformunda keşfeden Sadeghipour, mevcut platformun dahili Facebook sunucularına uzaktan erişime imkan tanıdığını gördü.

Ciddi sonuçlara yol açabilecek bu güvenlik açığını kısa bir süre içerisinde Meta'ya bildiren Sadeghipour, şirket yetkilileri ile birlikte durumu inceleyerek sorunu bir saat içinde çözdü. Firma, Sadeghipour'ın açığı bilinçli bir şekilde tespit edip, sorunu hızlıca kendilerine ilettiği için güvenlik araştırmacısına büyük bir parayla ödüllendirdi. Mark Zuckerberg yönetimindeki şirket, Sadeghipour 100 bin dolar ödül verdiğini açıkladı.

Araştırmacı konu hakkında yaptığı açıklamada, güvenlik açığının Facebook’un reklamları oluşturmak kullandığı bir sunucuda bulunuduğunu ve bu sunucunun Chrome tarayıcısında daha önce tespit edilip düzeltilmiş bir hatayı barındırdığını tespit etti. Sadeghipour, bu sunucuyu gözetimsiz bir Chrome tarayıcısı aracılığıyla ele geçirmeyi başardığını dile getiriyor.

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