Facebook Kurucu Ortağı, Elon Musk'ı İstifaya Çağırdı: Tepkiler Büyüyor!

Facebook kurucu ortağı ve Asana CEO'su Dustin Moskovitz, Musk'ın X'teki antisemitik bir gönderiyi "gerçek" olarak nitelendirmesinin ardından Elon Musk'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Moskovitz Çarşamba günü Threads'te yaptığı bir paylaşımda "Elon Musk'ı istifaya çağırıyorum." dedi. Moskovitz ayrıca bu istifanın X ile sınırlı kalmaması gerektiğini, Musk'ın Tesla ve SpaceX gibi şirketlerden de ayrılması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Elon Musk Irkçı Düşüncesi Nedeniyle Eleştirilerin Ana Odağı Oldu

X'teki bir kullanıcı antisemitik bir yorumda bulunmuş ve "yahudi topluluklarının" "beyazlara karşı nefreti" körüklediğini söylemişti. Kullanıcı, batılı yahudilerin ülkelerine akın eden "azınlık ordularını" desteklediklerini ve şimdi bu azınlıkların kendilerinden pek de hoşlanmadıklarını "rahatsız edici bir şekilde fark ettiklerini" söyledi.

Musk bu antisemit paylaşıma cevaben "Asıl gerçeği söylediniz." yanıtını verdi.

Paylaşım, birçok beyaz üstünlükçünün savunduğu "büyük yer değiştirme teorisi"ni yansıtıyor. Bu teori, ABD ve diğer batı ülkelerine gelen beyaz olmayan göçmenlerin beyaz nüfusun yerini aldığını iddia etmekte. Bu teori çoğu zaman yahudi göç destekçilerine karşı da kullanılıyor.

Musk'ın böylesi ırkçı bir teoriyi destekleyen bir kullanıcıyı açıkça desteklemesine tepkiler gecikmedi. Tesla yatırımcısı Ross Gerber, Musk'ın yorumunun bir sonucu olarak Model Y'sini bir Rivian ile değiştirmeyi planladığını söylerken bir dizi önde gelen isim de Musk'a tepkisini sert biçimde gösterdi.

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