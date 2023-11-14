X Artık Daha Küçük Hesapları Ön Plana Çıkaracak!

X'in sahibi Elon Musk'ın yakın tarihli bir gönderisine göre X çok yakında algoritmasında "büyük bir güncelleme" yapmaya hazırlanıyor.

Musk, bugün uygulamanın Sizin İçin akışının, takip ettiklerinizden öne çıkanların yanı sıra popüler ve trend olan gönderileri ortaya çıkarırken, yeni algoritmanın daha küçük hesaplardan gelen gönderileri ortaya çıkaracağını söyledi.

Paylaşımların ve hesapların, kullanıcıların "arkadaşları ve takip ettikleri" ağının dışındakileri de içereceğini belirten Musk, bu değişikliğin, kullanıcıları ilginç bulabilecekleri ancak henüz keşfetmedikleri yeni hesaplarla tanışmalarını sağlayacağını ifade etti.

X İçerik Oluşturucu Platformuna Dönüşüyor

Bu aynı zamanda daha küçük içerik oluşturuculara daha geniş bir kitle tarafından keşfedilme fırsatı sunacak ki bu da Musk'ın X'i bir içerik oluşturucu platformuna dönüştürme planına uyuyor.

X CEO'su Linda Yaccarino'nun geçen ay yaptığı açıklamalara göre X geçtiğimiz birkaç ay içinde, ödeme yapan aboneler için karakter sınırını 25.000'e çıkaran uzun biçimli gönderiler için destek, iki saatlik videolar yükleme yeteneği ve daha da önemlisi, şu anda içerik oluşturuculara yaklaşık 20 milyon dolar ödeyen bir reklam gelir paylaşım programının açılması gibi özelliklerle içerik oluşturucuları oldukça önemsiyor.

Musk, yaptığı açıklamada, öneri algoritması güncellemesinin önümüzdeki birkaç gün içinde -yani bu hafta- kullanıma sunulacağını ve sürekli iyileştirme sürecinden geçerken açık kaynak hâline getirileceğini belirtti.

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