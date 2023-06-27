Facebook Messenger'a Yeni Ebeveyn Kontrolü Araçları Ekleniyor

Meta, Aile Merkezi'ne ebeveynlerin ergenlik çağındaki çocuklarının Messenger'ı nasıl kullandığını görmelerini ve kontrol etmelerini sağlayacak yeni araçlar ekledi.

Ebeveynler, artık çocuklarının uygulamada ne kadar zaman geçirdiğini, gizlilik ve güvenlik ayarlarını görüntüleyebilecekler. Keza bunun yanı sıra çocuklarına kimlerin mesaj gönderebileceğini ve hikâyelerini kimlerin görebileceğini görebilecekler.

Çocuklar bir kullanıcıyı Meta'ya bildirirse, ebeveynler de çocuklarının bu bilgiyi kendileriyle paylaşmayı seçmesi hâlinde bildirim alabilecekler.

Facebook Messenger Ebeveyn Kontrolleri Yakında Tüm Dünyada Kullanılabilecek

Sosyal ağ devi, bunların Aile Merkezi'ne gelen ilk ebeveyn denetimi araçları olduğunu ve önümüzdeki yıl daha fazlasını eklemeyi planladığını söyledi. Şu anda yalnızca ABD, İngiltere ve Kanada'daki kullanıcılar için kullanıma sunulmuş olsa da Meta, önümüzdeki aylarda bu araçları dünyanın diğer bölgelerine de yaymayı planlıyor.

Bu yeni ebeveyn araçlarının yanı sıra, Meta artık gençlere Facebook'ta 20 dakika geçirdiklerinde bir bildirim gösterecek ve onları günlük zaman sınırları belirlemeye teşvik edecek.

Instagram için ise, gençlerden geceleri Reels'i kaydırdıklarında uygulamayı kapatıp kapatmamaya karar vermelerinin isteneceği yeni bir özellik üzerinde çalışılıyor.

Şirketin genç odaklı olmayan güvenlik güncellemesi de var. Şirket, tüm bildirimleri sessize alan ve kullanıcının profil durumunu değiştiren Sessiz Mod'u önümüzdeki haftalarda tüm dünyada kullanıma sunacak.