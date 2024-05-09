Samsung, Amiral Gemisi Telefonlarında One UI 7.0 Güncellemesini Test Ediyor!
Samsung, amiral gemisi serisinde yeni sürüm güncellemesi One UI 7.0'ı test etmeye başlamış olabilir. Güncelleme detayları sızdırıldı. İşte detaylar!
Samsung'un One UI 6.1 güncellemesini eski amiral gemisi telefonların sunmaya devam ettiğini biliyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde Galaxy S22 serisine gelen güncellemenin kilit ekranında ve dokunmatik ekranda yanıt vermemesi güncellemenin geri çekilmesine sebep oldu.
Şirket bir taraftan bununla uğraşırken öte yandan yeni amiral gemilerine de yeni güncellemeleri test etmek için sunmaya başlıyor. SamMobile, yeni bir yazılımın Samsung sunucularında olduğunu bu sabah ortaya çıkardı.
Galaxy S24 Serisi İçin Yeni Güncelleme Test Ediliyor
Paylaşılan ekran görüntüsünde yer alan güncelleme sürüm numarasında sondan dördüncü harfin A'dan B'ye dönmesi, One UI'ın yeni bir güncellemenin adımını attığı anlamına geliyor. Bu değişimin sadece One UI sürümlerinde olduğunu da belirtmekte fayda var.
One UI 7.0 güncellemesini alan ilk seri Galaxy S24 olacak gibi görünüyor. Galaxy S24 Ultra'ya yönelik yeni yazılımın, öncelikle Avrupa'daki kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor. Ancak ilerleyen dönemde diğer bölgelerde de güncellemenin görünmesi söz konusu olabilir.
Android 15 Tabanlı One UI 7.0 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar!
Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi alacak Samsung telefonlar ve tabletler uzun bir süredir merak içerisinde bekleniyor çünkü yeni yazılım güncellemesi ile birlikte cihazlar çeşitli yeniliklere kavuşacak.
Yakında serinin tüm modelleri başta olmak üzere diğer Galaxy serilerine de sunulması muhtemelen olan güncellemenin pek çok iyileştirme ve yeni özellikle birlikte geleceği de tahminler arasında.
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