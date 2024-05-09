Samsung, Amiral Gemisi Telefonlarında One UI 7.0 Güncellemesini Test Ediyor!

Samsung'un One UI 6.1 güncellemesini eski amiral gemisi telefonların sunmaya devam ettiğini biliyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde Galaxy S22 serisine gelen güncellemenin kilit ekranında ve dokunmatik ekranda yanıt vermemesi güncellemenin geri çekilmesine sebep oldu.

Şirket bir taraftan bununla uğraşırken öte yandan yeni amiral gemilerine de yeni güncellemeleri test etmek için sunmaya başlıyor. SamMobile, yeni bir yazılımın Samsung sunucularında olduğunu bu sabah ortaya çıkardı.

Galaxy S24 Serisi İçin Yeni Güncelleme Test Ediliyor

Paylaşılan ekran görüntüsünde yer alan güncelleme sürüm numarasında sondan dördüncü harfin A'dan B'ye dönmesi, One UI'ın yeni bir güncellemenin adımını attığı anlamına geliyor. Bu değişimin sadece One UI sürümlerinde olduğunu da belirtmekte fayda var.

One UI 7.0 güncellemesini alan ilk seri Galaxy S24 olacak gibi görünüyor. Galaxy S24 Ultra'ya yönelik yeni yazılımın, öncelikle Avrupa'daki kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor. Ancak ilerleyen dönemde diğer bölgelerde de güncellemenin görünmesi söz konusu olabilir.

Yakında serinin tüm modelleri başta olmak üzere diğer Galaxy serilerine de sunulması muhtemelen olan güncellemenin pek çok iyileştirme ve yeni özellikle birlikte geleceği de tahminler arasında.