Rekabet Kurumu, Meta'ya Soruşturma Açtı!

Instagram, Facebook, WhatsApp ve Threads'in çatı şirketi olan Meta hakkında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldı.

Açılan soruşturma, şirketin Threads'i Instagram uygulaması ile bağlamasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal etmesini kapsıyor.

Soruşturma Threads'i Kapsıyor

Soruşturmaya yönelik Rekabet Kurumunun web sitesi üzerinden yapılan açıklama dışında başka bir detay paylaşılmış değil fakat soruşturma süreci tamamlandığında Meta ciddi bir ceza ile karşı karşıya kalabilir.

Rekabet Kurumu web sitesi üzerinden yapılan resmî açıklama şu şekilde:

Meta Platforms, Inc.in, kullanıma yeni sunmuş olduğu Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulaması ile bağlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.11.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma açılmasına, 23-54/1031-M sayı ile karar vermiştir. Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.

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