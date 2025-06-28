Facebook Henüz Paylaşmadığınız Fotoğraflara El Koyuyor

Meta AI'ın desteğiyle başka bir döneme giren Facebook, kamera rulonuzda bulunan kullanmadığınız fotoğrafları platforma yüklemek için izninizi isteyecek. Facebook kullanırken dosya ve görüntülere erişim izni verildiğinden, Facebook direkt olarak bu içerikleri görebiliyor. Meta AI ise bu noktada devreye giriyor.

Bundan böyle fotoğraflarınız için ekranda bir seçenek belirecek. "İzin ver" seçeneğine tıklarsanız, kullanmadığınız medya içerikleri, Meta'nın sunucularına otomatik olarak yüklenecek. Bu işlem; tarih, konum ve temalar gibi bilgilere göre otomatik olarak gerçekleşecek ve kolajlar yapmak için Facebook tarafından kullanılacak. Elbette böyle bir özelliği kullanmaktan çekinirseniz kapatma lüksünüz de bulunuyor.

Daha Önce Yüklenmemiş Fotoğraflar AI ile Anime Oldu

Kullanıcılar şu ana kadar büyük bir tepki vermedi ama Facebook ve Reddit'teki bazı kimseler, daha önce hiçbir platforma yüklemedikleri fotoğrafların, yapay zekâ tarafından otomatik olarak anime tarzında çizildiğini bildirmişler. Çoğunluk ise zaten bu özelliğe sıcak bakmıyor ve kapatmanın yollarını arıyor. Meta AI'ın fotoğraflarınıza ulaşmasına engel olmak için birkaç adım izlemeniz yeterli:

Facebook uygulamasını açın

"Ayarlar" kısmını bulun

"Kamera Rulosu Paylaşım Önerileri" bölümüne girin

Özelliği kapatın

Eğer kapatmak yerine özelleştirmek isterseniz, "Bulut İşleme" ve "Uygulama İçi Önerileri" olarak iki ayrı şekilde sunulan seçeneklere bakabilirsiniz. Özellik halen test aşamasında olduğu için belli başlı aksaklıklar yaşanabilir. Olası tepkileri engellemek adına, "Bu öneriler yalnızca sizin için görünür, siz paylaşmadığınız sürece kimseyle paylaşılmaz," açıklamasının ayrıca yapıldığını da belirtelim.