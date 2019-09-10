Facebook Ne Zaman Seks Yaptığınızı Biliyor Olabilir

Ruh haliniz, cinsel yaşamınız ve (eğer kadınsanız) adet döngünüz, sizin hakkınızdaki kişisel bilgiler olup, reklamverenler için süper değerlidir. Yeni rapora göre dönemsel takip uygulamalarını kullanıyorsanız, bu bilgileri doğrudan Facebook ile paylaşıyor olabilirsiniz.

Evet, yine Facebook. Şirket, gizliliği ve kişisel verileri oldukça önemsediğini iddia etse de, adının bu gibi durumlarla sık sık anıldığını görmemiz mümkün.

Privacy International tarafından yayınlanan yeni rapora göre dönemsel takip uygulamaları, reklamverenler ile kişisel verilerinizi paylaşıyor olabilir. İyi haber en popüler beş uygulamanın bu konuda proaktif önlemler aldığını gösteriyor. Yani en popüler beş uygulama, bedeniniz ve cinsel hayatınızla ilgili verilerinizi herhangi kişiler veya şirketler ile paylaşmıyor.

İyi haber gibi gözükebilir, devamı da var. Facebook'un Yazılım Geliştirici Kiti'nin entegre edildiği ve reklam ağı ile üçüncü taraf analitik şirketlerine en kişisel bilgilerinizi veren, milyonlarca indirmeye ulaşan pek çok dönemsel takip uygulaması bulunuyor. Şirketin araştırmaya dahil tuttuğu uygulamaların yüzde 61'inin bu verileri Facebook ile dolaylı olarak paylaştığını belirtelim.

Bu uygulamalar ile paylaştığınız veriler, dönemlik tarih ve saatin de ilerisinde. Nasıl hissettiğiniz, hislerinize göre hangi ilaçları kullandığınız, hamile kalıp kalmamaya çalışmanız ve daha fazlası gibi bilgileri de içeriyor. Psikografik hedefleme olarak da bilinen ruh hali ve zihinsel sağlık hakkındaki bilgilerin oldukça önemli olduğunu ve güçlü bir reklam aracı olduğunu da söyleyebiliriz.