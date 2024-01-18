Facebook Reklam Hedeflemesi İçin Binlerce Şirketten Yardım Alıyor!

Facebook binlerce şirketten bireysel kullanıcılar hakkında veri alıyor.

Consumer Reports tarafından yapılan yeni bir çalışma ise bu konuda daha kesin rakamlar ortaya koymaya çalıştı.

Araştırmacılar, ortalama olarak Facebook'un 709 gönüllünün her biri için 2.230 farklı şirketten veri aldığını tespit etti.

The Markup katkılarıyla işe alınan gönüllüler, “Bilgilerinizi İndirin” aracını kullanarak kişisel verilerini Facebook'tan çekti ve araştırmacılarla paylaştı.

48.000 Şirket Facebook'a Tek Bir Kişi Hakkında Veri Gönderdi

Toplamda, Facebook veri arşivleri 186.892 şirketin çalışmanın tüm katılımcıları hakkında veri sağladığını gösterdi.

Verilen uç örneklerden birinde "tek bir gönüllünün verilerinde yaklaşık 48.000 farklı şirkete rastlandı."

Meta'nın reklam platformunu kullanan şirketler, müşterilerin kişisel bilgilerini ve satın alma alışkanlıklarını yüklüyor.

Meta, bu kişilere veya benzer profillere sahip kişilere hedefli reklamlar sunmak için kullanıyor.

Şirketler Hangi Beden Giydiğimizi, Hangi Markayı Sevdiğimizi Biliyor

Araştırmacılar, belirli kullanıcı verilerine yönelik mikro hedefleme çalışmalarının kolaylığının, listelenen şirketlerin 96.000'inin gönüllülerden yalnızca birini hedeflemesini açıkladığını düşünmekte.

Bu veriler, büyük perakendecilerin yanı sıra küçük işletmeleri de kapsıyordu ve çeşitli isimlerle temsil ediliyordu.

Şirketler gerçekten akıllı telefonların bizi dinlediğini ve reklamlarımızı buna göre gösterdiğini düşündüğümüzü söylediler.

Ancak gerçek şu ki; şirketler zaten ne istediğimizi, beden ölçülerimizi, hangi markaları sevdiğimizi ve hangi zamanlarda alışveriş yapmaya başladığımızı biliyorlar.

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