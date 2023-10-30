Facebook ve Instagram'ın Reklamsız Abonelik Fiyatı Açıklandı: Türkiye'de Geçerli mi?

Geçtiğimiz aylarda Facebook ve Instagram'ın ücretli olacağıyla ilgili haberler ortaya çıkmıştı. Meta, yeni açıklamasıyla bu haberleri doğruladı. Facebook ve Instagram'ın reklamsız abonelik paketinin fiyatını açıkaldı.

Türkiye'de Geçerli mi?

Meta, AB'nin kişiselleştirilmiş reklamlarla ilgili katı kuralları sebebiye ücretli abonelik hizmetine geçiş yapıyor. Şirketin veri toplama ve reklam gösterimlerinden ceza almamasını sağlayacak hizmetin ayrıntıları belli oldu.

Yalnızca Avrupa ülkelerinde geçerli olacak reklamsız abonelik paketi, Türkiye'de kullanılmayacak. Avrupa ülkelerindeki fiyatlandırmalar ise masaüstü ve mobil sürümler için iki ayrı şekilde olacak.

Reklamsız abonelik paketinin web sürümü aylık 9.99 euro, iOS ve Android sürümleri ise aylık 12.99 euro fiyat etiketine sahip olacak. Meta, bu fiyatların ilk etapta tüm bağlantılı Facebook ve Instagram hesapları için geçerli olacağını söyledi.

Ancak ilerleyen dönemde bağlantılı hesaplar için ekstra ücret talep edilecek. 1 Mart 2024'ten itibaren bağlantılı hesap başına web için 6 euro, iOS ve Android için 8 euro ek ücret alınacak.

İşte Facebook, Instagram ve bağlantılı hesap başına belirlenen aylık fiyatlar:

Masaüstü İçin: 9,99 euro

Mobil İçin: 12,99 euro

Bağlantılı hesap için (web): 6 euro

Bağlantılı hesap için (mobil): 8 euro

Meta, ödeme yapmak istemeyen kullanıcıların reklamsız abonelik ücretini ödemek zorunda olmadığını belirtti. Paketten yararlanmayan kullanıcılar reklam görmeye devam edecek.

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