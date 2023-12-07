Facebook ve Messenger'da Uçtan Uca Şifreleme Kullanıma Sunuluyor!

Facebook'un ana şirketi Meta, yaptığı açıklamada Messenger ve Facebook'ta uçtan uca şifrelemeyi kullanıma sunmaya başladığını duyurdu.

Şirketin Messenger'dan sorumlu başkan yardımcısı Loredana Crisan, şifrelemenin Signal protokolü ve Meta'nın kendi Labyrinth protokolü üzerine inşa edildiğini söyledi.

Crisan, yeni özelliklerin geliştirilmesinin yıllar aldığını çünkü şirketin mühendisleri, tasarımcıları ve diğer çalışanların uygulamayı sıfırdan yeniden inşa ettiklerini söyledi.

"Dışarıdan uzmanlar, akademisyenler ve hükûmetlerle yakın iş birliği içinde çalışarak riskleri belirledik ve gizlilik ile güvenliğin bir arada olmasını sağlamak için hafifletici önlemler geliştirdik."

Uçtan Uca Şifrelendirmenin Herkese Ulaşması Aylar Sürecek

Değişiklikler kapsamında, bir sohbetteki kullanıcılardan biri bir mesajı şirkete bildirmeyi seçmediği sürece, Meta artık kullanıcıların gönderdiği veya aldığı içeriklere erişemeyecek.

Yeni özellikler hemen kullanıma sunulacak ancak şirket Messenger sohbetlerinin varsayılan uçtan uca şifreleme ile güncellenmesinin biraz zaman alacağını söyledi.

Uçtan uca şifrelemenin platformdaki 1 milyardan fazla kullanıcıya sunulmasının ise totalde birkaç ay sürmesi bekleniyor. Kullanıcılar, geçiş tamamlandığında kendileri için birer bildirim alacaklar.

Uçtan uca şifreleme şimdilik Instagram için geçerli olmayacak ancak şirket Ağustos ayında Messenger'daki tüm kullanıcılar için uçtan uca şifreleme kullanıma sunulduktan kısa bir süre sonra Instagram'a da uygulanacağını söyledi.

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