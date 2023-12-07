Meta, Yapay Zeka Tabanlı Yeni Aracını Tanıttı!

Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinde onlarca yeni yapay zeka özelliğini test ettiği bir dönemde, şirketin görüntü oluşturucu yapay zeka ürününü piyasaya sundu. Imagine adlı bu yapay zeka aracı, Meta'nın Connect etkinliğinde Kasım ayında ilk kez önizlendi ve Meta'nın AI sohbet botunun bir parçası olarak kullanılabiliyordu.

Şimdi, imagine.meta.com adresinde kendi özel web sitesi ile bu yapay zeka aracı, şirketin mesajlaşma uygulamalarının dışında da kullanılabilecek. Diğer yapay zeka araçları gibi Imagine, kullanıcıların basit metin ipuçlarından resimler oluşturmalarına olanak tanıyacak. Imagine, Meta'nın Emu yapay zeka modeline dayandığından her seferinde dört resim üretecek.

Meta Hesabı Zorunluluğu: Sanal Gerçeklik Dönemi Yaklaşıyor mu?

Meta AI ile oluşturulan resimlerin hepsinde sol alt köşede görünen bir ayarlar simgesine sahip. Buradan, kırpma, renk değişimi (parlaklık, kontrast vb.), ekran görüntüleri ve daha fazlası gibi görüntü ayarlarını yapabilecek.

Meta, mesajlaşma uygulamalarındaki görüntü oluşturucuyu kullananlar için yeni bir özellik olan "reimagine" aracını tanıttı. Bu özellik, arkadaşlarla yapılan sohbetlerde Meta AI tarafından oluşturulan mevcut görüntüleri düzenleme imkanı sunuyor. Artık kullanıcılar, yaratıcı değişiklikler yaparak görüntüleri kişiselleştirebilecek ve sohbetlerini daha eğlenceli hale getirebilecekler.

İlginç bir şekilde, Imagine'in sitesinde sadece Facebook veya Instagram girişi değil, aynı zamanda Meta hesabı gerektiriyor. Bu yılın başlarında tanıtılan Meta hesabı, VR kullanıcılarının Facebook girişi olmadan Quest başlıklarını kullanmasına olanak tanıyan bir özelliktir. Şu an için Meta'nın Imagine için gelecekte bir sanal gerçeklik de kullanıp kullanmayacağı belirsiz, ancak şirket son zamanlarda yeni yapay zeka araçlarıyla metaverse'ine yeni bir soluk getirmeye çalışıyor.

Meta, uygulamalarını onlarca yeni yapay zeka araçlarla test ediyor. Şirket Instagram'da, "Expander" adlı yeni bir yaratıcı araçla hikayelerde bir manzara görüntüsünü portre olarak dönüştürme özelliğini test ediyor. Ayrıca Facebook'ta gruplar ve Marketplace gibi yerlerde yapay zeka araçları da kullanacak. Meta ayrıca gönderiler için AI tarafından üretilen yazı önerilerini, Facebook Dating profilleri için AI tarafından üretilen cevapları ve Instagram doğrudan mesajlara cevap olarak kullanılabilecek AI araçlarını test ediyor.

Meta'nın Yapay Zeka Stratejisi: Her Ürüne Gen AI Entegrasyonu

Son güncellemelerle birlikte, Meta, 28 ünlü sohbet botunu ABD'deki tüm kullanıcılara açıyor.

Şirket, bazı AI araçları ile kullanıcıların önceki sohbetlere daha kolay geri dönebilmelerini ve konuşmaya kaldıkları yerden devam edebilmelerini sağlamak için yeni bir "uzun süreli hafıza" özelliğini test edecek. Sohbet botları Instagram, Messenger ve WhatsApp'ta kullanılabilir durumda olacak.

Bu güncellemeler, Meta'nın yapay zekayı hizmetinin temel bir parçası haline getirmeye çalışmak, diğer yapay zeka şirketlerinin teklifleriyle rekabet etme çabalarını gösteriyor. Mark Zuckerberg, bu yılın başlarında gen AI'yı şirketin her bir ürününe getireceğini söyledi.

Microsoft destekli OpenAI'nin ChatGPT adlı sohbet botunun başarısı, firmaların büyük dil modellerinin gücünü kullanarak yapay zeka destekli ürünler oluşturmaya yönlendirdi. Bu, yeni yatırımcıları çekmek, yenilik talep etmek, eski müşterileri elde tutmak ve yeni müşterilere çekmek için kullanılıyor.