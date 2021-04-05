Facebook Veri Sızıntısı Hakkında KVKK İnceleme Başlattı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Facebook veri sızıntısı hakkında inceleme başlattı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sızıntı bir bilgisayar korsanının 500 milyonu aşkın Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerini paylaşması ile gündeme oturmuştu.

KVKK'den Facebook Veri Sızıntısına Dair İnceleme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, AA'nın aktardığı bilgilere göre Facebook hakkında kullanıcı verilerinin sızdırılmasından ötürü resen inceleme başlattı.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olan Facebook'un skandallarına bir yenisi daha eklenmişti. Business Insider'daki habere göre bilgisayar korsanlığı forumundaki bir kullanıcı, 533 milyon kullanıcının kişisel verilerini çevrim içi olarak ücretsiz bir şekilde yayımlamıştı.

Bilgisi sızdırılan Facebook kullanıcılarının kişisel verileri içerisinde telefon numarası, ad, soyad, coğrafi konum, e-posta adresi ve biyografik bilgiler yer almıştı. Kritik bilgilerin çevrim içi olarak yayımlanması, Facebook kullanıcılarının da oldukça endişelenmesine yol açmıştı.

Alon Gal isimli bir siber güvenlik uzmanı, sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan büyük veri sızıntısında hangi ülkeden ne kadar kişinin verisinin internete düştüğünü gün yüzüne çıkaran görüntüler paylaşmıştı. Gal, paylaşımında ayrıca Facebook kullanıcılarının sızdırılan bilgilerine ait görüntülere yer vermişti.

Türkiye'den Yaklaşık 20 Milyon Kullanıcı Etkilendi

Gal'ın aktardığı bilgilere göre veri sızıntısından 106 ülkeden 533 milyon kullanıcı etkilendi. Türkiye'den ise 19 milyon 638 bin 821 kullanıcının telefon numarası, ad, soyad, konum ve e-posta adresi gibi bilgileri internete düştü. Amerika Birleşik Devletleri'nden 32.315.282 kullanıcı etkilenirken Birleşik Krallık'tan 11 milyon, Hindistan'dan ise 6 milyon kullanıcı etkilendi.

Siber güvenlik uzmanı Gal, açığa çıkan bilgilerin ne tür amaçlarla kullanılabileceği hakkında da oldukça ilginç açıklama yaptı. Gal, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Facebook kullanıcılarının telefon numaraları dahil olmak üzere özel bilgileri içeren bu büyüklükteki bir veritabanı, bilgisayar korsanları tarafından sosyal mühendislik saldırıları ya da hackleme girişimleri gerçekleştirmek için verilerin kullanılmasına neden olabilecektir."

Facebook veri sızıntısı olayının yaşanmasının ardından sosyal medya platformuna tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları her ne kadar güçlü, tahmin edilmesi zor şifreler kullanarak güvenliğini üst seviyede tutmaya çalışsa da şirketlerin kendi güvenliğini yeterince sağlayamamasından ötürü bu tür skandallar devamlılığını koruyor.