Facebook Yahudi Soykırımı İnkarı Paylaşımları Kaldıracak

Facebook Yahudi Soykırımı inkarı paylaşımlar nefret söylemi olarak kabul edecek ve platformdan kaldırmaya başlayacak. Facebook'a göre ABD'lilerin birçoğu Holokost'un gerçek olmadığını düşünüyor. Facebook'tan Holokost ile ilgili açıklamalar.

"Holokost'u reddeden veya bozan her türlü içeriği yasaklamak için nefret söylemi politikamızı güncelliyoruz." şeklinde bir açıklama yaparak, özellikle ABD halkını bilinçlendirmek isteyen Facebook, bugüne kadar 250'den fazla beyaz üstünlüğü yanlısı örgütü yasakladıklarını ve politikaları insan haklarına göre düzenlediklerini söylüyor.

Facebook Yahudi Soykırımı inkarı paylaşımı yaparsanız ne olur?

Facebook İçerik Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Monika Bickert, yeni düzenlemenin dünya çapında artan anti-Semitizmden (Yahudi düşmanlığı) kaynaklandığını söyledi. Sosyal medya şirketi, konuyla ilgili endişe verici düzeyde bir cehaletle karşı karşıya kalındığını ve rahatsız edici bir anketle karşılaştıklarını söylüyor:

"ABD'de 18-39 yaşları arasındaki yetişkinlerle yapılan son ankete göre, neredeyse dörtte biri Holokost'un bir efsane olduğuna inanıyor. İnsanlar Facebook'ta Holokost'u ararsa, doğru bilgi almak için yetkili kaynaklara yönlendirmeye başlayacağız"

Başkan Yardımcısı Bickert Holokost paylaşımlarının haricinde, Facebook'un genel olarak anti-Semitizmi engellemek istediğini söyledi. Ağustos ayında şirket nefret söylemi politikalarını "Dünyayı veya medya ağlarını yöneten, ekonomi ve hükümet gibi büyük kurumları kontrol eden Yahudi insanları" iddialarını kapsayacak şekilde genişletti.

Bickert, Holokost inkarı içeriklerin tam olarak ne zaman kaldırılmaya başlayacağını söylemedi, ancak "Bu politikaların uygulanması bir gecede olamaz" diyor. Facebook ayrıca Holokost hakkında bilgi arayan kullanıcıları Facebook dışındaki güvenilir kaynaklara yönlendirmeye başlayacak.

"Facebook için bu politikaların uygulanması bir gecede olamaz. Bu politikaları ihlal edebilecek bir dizi içerik vardır ve incelemecilerimizi ve sistemlerimizi yaptırım konusunda eğitmek biraz zaman alacaktır."