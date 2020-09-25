Facebook Rusya Bağlantılı Sahte Hesapları Tespit Etti

ABD'li sosyal medya devi Facebook Rusya bağlantılı sahte hesapları ortaya çıkarıyor. Şirket, hesap sahiplerinin editör veya medya kuruluşu üyesi gibi göründüğünü ve kullanıcıları kandırmaya çalıştığını söylüyor.

Facebook Rusya'nın istihbarat servisleriyle bağlantılı yeni bir sahte hesap ağını daha ortaya çıkardı. Son zamanlarda yapılan güvenlik araştırmasında Facebook, gerçek gazetecileri makaleler yazmaları için kandıran editörler veya medya kuruluşları gibi görünen hesaplar olduğunu ifade ediyor.

Facebook Rusya bağlantılı sahte hesapları nasıl tespit etti?

Rus hükümetiyle bağlantılı hesapların Facebook'ta 59 bin ve Instagram'da ise 2 bine yakın takipçi kazandığını söyleyen şirket, sahte haber yapan veya tarafları kışkırtmaya çalışan bu hesapların kaldırıldığını açıkladı. Facebook Siber Güvenlik Politikası Başkanı Nathaniel Gleicher söz konusu hesapların Rusya'nın 2016'daki ABD seçimlerinde kullandığı sızıntı operasyonlarında da yer almış olabileceğini iddia etti.

Facebook Siber Güvenlik Politikası Başkanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün kaldırdığımız ağların doğrudan ABD 2020 seçimlerini hedef aldığını görmemiş olsak da, 2016'daki seçimlere karışanlar üyelerden veya ABD seçimleriyle ilişkili kullanıcılardan olabilirler."

Facebook daha önce de Rusya destekli hesapları keşfetmişti

Bu, Facebook'un Rus hükümetiyle bağlantılı sahte hesapları bulduğu ilk gelişme değil. Daha önce de sosyal medya devi, ABD'li gazetecileri bir web sitesinde makale yazmaları için başarılı bir şekilde kandıran Rusya İnternet Araştırma Ajansı'na bağlı bir dizi hesabı kaldırdığını duyurmuştu.