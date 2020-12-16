Facebook Yanıltıcı COVID-19 Gönderileri İçin Yeni Bir Önlem Alıyor!

Tüm dünyada oldukça popüler olan sosyal medya platformu Facebook, yanıltıcı COVID-19 gönderileri ile ilgili yeni tedbirler almaya devam ediyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yanıltıcı koronavirüs gönderileri için kullanıcılar bilgilendirilecek. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Facebook Yanıltıcı COVID-19 Gönderileri İçin Kullanıcıları Bilgilendirecek

İnternet ortamında özellikle sosyal medya platformlarında yanlış bilgiler çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Yanlış bilgiler çok sayıda insanın sağlığını olumsuz yönde etkiliyor ve hatta insanların hayatını kaybetmesine neden oluyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan bir araştırmada 2020 yılının ilk üç ayında dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını hakkında yanlış bilgiler nedeni ile en az 800 kişi hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu araştırmaya göre sosyal medya platformlarında paylaşılan yanlış bilgiler nedeni ile yaklaşık 5800 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edilmişti. Yanlış bilgilerin özellikle sosyal medya hizmetlerinde çok hızlı bir şekilde yayılmasından ötürü sosyal medya şirketleri bu kapsamda bazı önlemler aldı ve almaya da devam ediyor. Facebook da aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi.

Fast Company tarafından paylaşılan bilgilere göre Facebook, şirketin hizmet şartlarını ihlal eden yeni tip koronavirüs gönderilerini beğenen, paylaşan veya yorum yapan kullanıcılara doğrudan bildirim gönderecek. Böylece kullanıcıların salgın ile ilgili yanlış bilgilere sahip olması ve bu yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçilmiş olacak. Peki, yeni özellik nasıl çalışacak?

Bir kullanıcı daha sonra kaldırılan bir gönderiyi beğenmişse, yorum yapmışsa veya paylaşmışsa Facebook, kullanıcıya söz konusu gönderinin kaldırıldığını belirten bir bildirim gönderecek. Kullanıcı şirket tarafından gönderilen bildirime tıkladığı takdirde gönderinin ekran görüntüsü ve kaldırılma sebebine dair kısa bir açıklama içeren bir sayfa açılacak.

Açılan sayfada gönderinin paylaşıldığı gruptan çıkma gibi bağlantılar da bulunacak. Kullanıcı bu bağlantıya tıkladığı takdirde yanıltıcı bilginin paylaşıldığı gruptan anında çıkabilecek. Böylece COVID-19 salgını ile ilgili bilgi kirliliği azaltılacak. Facebook, daha önce de salgın hakkında yanlış bilgiler ile mücadele kapsamında bazı önlemler almıştı. Şirket, bu konuda artık daha etkili bir önlem aldı.