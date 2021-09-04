Facebook Yapay Zeka, Siyahi insanları Primat Olarak İşaretledi!

Facebook yapay zeka, büyük bir skandal ile gündeme geldi. Sosyal medya platformunun kullanmakta olduğu AI, siyahi erkeklerin olduğu bir videonun primatları içeren video olarak işaretlemesinden sonra büyük skandal için herkesten özür diledi.

Şirketin sözcüsü Dani Lever, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce de söylediğimiz gibi yapay zekamızda iyileştirmeler yapmış olsak da bunun hala mükemmel bir seviyede olmadığının farkındayız ve bu konudaki ilerlemelerimiz devam ediyor. Bu rahatsız edici öneri ile karşılaşmış olabilecek herkesten özür diliyoruz."

New York Times'a göre sosyal medya kullanıcıları, video önerilerinde primatlarla ilgili videoları bir daha gösterme seçeneği ile karşılaştı. Sosyal medya platformunun bu hatanın bir kez daha karşılaşmaması için öneri özelliğini devre dışı bıraktığı bildirildi.

Facebook Yapay Zeka Skandalı Eleştirilerin Odağına Yerleşti

Sosyal medya platformları artık kullanıcılara ilgi alanları ile daha alakalı ve daha kullanıcı dostu bir arayüz sunmak için yapay zekadan yararlanıyor. Facebook, Instagram, TikTok ve daha pek çok sosyal medya platformunda bunun örnekleri görülebilir. Sosyal medya devinin AI'ı ise şu anda hala geliştirilme aşamasında ve zaman zaman çeşitli hataların merkezinde yer alabiliyor.

Platformun AI'ının son hatası, pek çok siyahi kullanıcının ırkçılığa maruz kalmasına neden oldu. Kullanıcılar bunun üzerine sosyal medya platformuna tepkisini gösterdi. Facebook'tan konu ile ilgili açıklama gecikmedi ve şirketin sözcüsü, durumun farkında olunduğunu belirterek hata ile karşılaşan bütün kullanıcılardan özür diledi.

Facebook yapay zeka tıpkı yüz tanıma teknolojilerinde kullanılan AI gibi mükemmel olmaktan hala oldukça uzak. Örneğin geçen yıl yüz eşleştirme sistemindeki bir yanlışlık iki Detroit'te iki siyahi kişinin yanlışlıkla tutuklanmasına yol açmıştı. 2015 yılında ise Google Fotoğraflar'ın yapay zekası, siyahi kişilerin fotoğraflarını "goril" olarak işaretlemişti. Şirket bu sorunu daha sonra basit bir yol izleyerek çözmüştü.

Sosyal medya platformu Facebook, birkaç ay önce sorunla mücadele etmek için AI ekibi ile oluşturulan bir veri tabanını paylaştı. Bu veri tabanında şirketle yaş ve cinsiyet gibi bilgilerini paylaşan 3.000 kişinin bulunduğunu 40.000'den fazla video bulunuyordu. Facebook, aydınlatma ve cilt tonlarını etiketlemek için alanında uzman pek çok kişinin dahi şirketin bünyesine katılmasını sağladı. Şirket böylece AI'ın farklı cilt rengine sahip kişilerin çeşitli aydınlatma koşullarında nasıl göründüğünü öğrenmesine yardımcı olmasını sağlamak istedi.

Son skandal, veri tabanının AI'ın yanlış etiketleme hatasını çözmek için yeterli olmadığını gösterdi ve şirketin AI ekibinin önünde hala uzun bir yol olduğunu ortaya çıkardı.