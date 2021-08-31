Instagram Doğum Günü Zorunluluğu Getiriyor: Yapay Zeka Kontrol Edecek!

Instagram doğum günü şartı getireceğini açıkladı. Popüler sosyal medya platformu, yanlış doğum günü giren kullanıcıları yapay zeka ile tespit edeceğini duyurdu. Yeni sisteme dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Instagram Doğum Günü Tarihini Eklemeyi Zorunlu Hale Getiriyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu Instagram ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yayımlanan blog yazısına göre Instagram kullanıcılarının doğum günü tarihlerini eklemesi zorunlu olacak.

Sosyal medya hizmeti Instagram aslında 2019 yılının sonlarına doğru kullanıcıların doğum günü tarihlerini platforma eklemesini istemeye başlamıştı fakat bu zorunlu hale getirilmemişti. Dolayısıyla doğum gününü platforma eklenmesi, kullanıcının tercihine bırakılmıştı. Şirket tarafından alınan karar ile birlikte artık doğum günü eklenmesi gerekecek.

Instagram tarafından yapılan açıklamada, henüz doğum günlerini paylaşmayan kullanıcıların görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasından konu ile ilgili bildirimler almaya başlayacağı belirtildi. Bir süre sonra doğum günü tarihini paylaşmayan kullanıcıların uygulamaya erişimi engellenecek. Bu konuda herhangi bir tarih paylaşılmadı.

Popüler sosyal medya platformu, genç kullanıcıları korumak için tasarlanan yeni özellikleri iyileştirmek içni doğum günü bilgilerinin gerekli olduğunu ifade etti. Ayrıca doğum günü bilgisi, Instagram'ın kullanıcılara daha alakalı reklamlar göstermesine yardımcı olmak için kullanılacak.

Şirket, yanlış doğum günü bilgilerine karşı önlem aldı. Platformun geliştirdiği yapay zeka, yanlış doğum günü tarihi giren kullanıcıların paylaştığı görüntüleri inceleyecek. Böylece yanlış tarih bilgisi giren kullanıcılar tespit edilecek. Yanlış doğum günü tarihi girdiği tespit edilen kullanıcılar, gerçek yaşlarını girmeleri için menüye yönlendirilecek.

Instagram Hikayeler Özelliği İçin Beğeniler Geliyor

Alessandro Paluzzi, geçtiğimiz günlerde Instagram'ın Hikayeler'e beğeniler özelliğini getireceğini gün yüzüne çıkarmıştı. Yeni özellğin şu anda test aşamasında olduğu ileri sürülmüştü. Yeni özelliğin şu anda resmi bir çıkış tarihi yok.

Paluzzi'nin paylaştığı gelecekteki bir güncellemede hikayeler özelliğine eklenmesi mümkün olan beğeniler büyük bir olasılıkla kullanıcılara özel mesaj yolu ile iletilmeyecek. Kullanıcıların muhtemelen hikayenin aldığı beğeni sayısını kontrol edebileceği bir listesi olacak ve bu listede hikayeyi kimin ne kadar beğendiği görüntülenebilecek.

Hikayenin aldığı beğenilerin 48 saat sonra görüntülenip görüntülenemeyeceği bilinmiyor ama 48 saat sonra hikayeyi görüntüleyenlerin görüntülenemediği göz önünde bulundurulursa büyük bir olasılıkla hikayeyi beğenenleri görüntülemek de mümkün olmayacak.