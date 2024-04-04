Facebook'a Yeni Özellik Geliyor: TikTok'a Fazlasıyla Benzeyen Özellik Nasıl Görünecek?

TikTok, piyasadaki güçlü konumu ve kullanışlı bir platform olması sayesinde pek çok sosyal medya platformuna ilham oluyor. Özellikle Instagram'ın Reels özelliğiyle bir yarış içerisinde olduğumuz TikTok'a bir yeni rakip daha ekleniyor.

Meta'nın bir diğer uygulaması Facebook, TikTok'ta videoların tam ekran görüntüsünden esinlenerek, kendi platformundaki videolar için de aynı özelliği getirdiğini duyurdu. Artık, Facebook, tıpkı TikTok ve Reels'taki gibi dikey ve yatay görünümlü tam ekran video oynatıcı özelliğine kavuştu.

Facebook da Rekabete Dahil Oluyor

Facebook'un yeni kavuştuğu tasarım ile birlikte artık uygulamadaki Reels videoları başta olmak üzere Facebook Live ve uzun videolar varsayılan olarak tam ekran açılacak. Bu yeni tasarım ilk aşamada ABD ve Kanada'daki kullanıcılara açılacak.

Platform için daha önceden de bir takım denemeler yapılmış ve uygulanmıştı. Yeni gelen güncelleme ile birlikte artık video oynatıcı otomatik olarak dikey videolarda tam ekran açılacak. Ancak yatay olarak izlemek isteyen kişiler de telefonu çevirerek tam ekranı yatay versiyonda kullanmaya devam edebilecek.

Facebook'un bu yeni tam ekran video oynatıcısının görünümü de tamamen değişecek. Yine Reels ve TikTok'ta olduğu gibi videoyu ileri veya geri sarmak mümkün olacağı gibi duraklatma seçeneği de yer alacak.

ABD ve Kanada'daki iOS ve Android kullanıcıları bu özelliği birkaç hafta içinde kavuştuktan sonra önümüzdeki günlerde tüm dünyada aktif hale geleceği düşünülüyor.