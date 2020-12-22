Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Mutasyon Açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, RNA virüslerinde mutasyonun beklenen bir durum olduğunu belirtti. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan mutasyon açıklaması!

Bakan Koca’dan Mutasyon Açıklaması

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklama, mutasyonun, İngiltere’de vaka sayılarının çok hızlı bir biçimde arttığı güney bölgelerinde tespit edildiğini açıklamıştı. Bakan Hancock, İngiltere’de tespit edilen yeni mutasyonun virüsün yayılma hızını da arttırdığını söylemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden "SARS-CoV-2 VUI 202012/01" olarak isimlendirilen yeni virüs türü ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, “İngiltere’de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk” ifadelerine yer verdi.

Bakan Fahrettin Koca, “Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır” ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“14 Aralık’tan itibaren İngiltere’den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4.603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır.” “RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir.”

Suş Nedir?

Suş, virüs ve bakterilerinin farklı alt türlerinin, aralarında genetik farklılıklar yer alan gruplarına denir.

Koronavirüs Aşıları Mutasyona Karşı Etkili mi?

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili yaptığı açıklamada, aşıların mutasyona uğrayan COVID-19 üzerinde etkili olup olmayacağı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: “Şimdiye kadar mutasyona uğramış türle ilgili tüm bildiklerimizi göz önüne alırsak, aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz.”