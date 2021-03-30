Fahrettin Koca'dan Mutasyon Açıklaması: Türkiye'de Mutasyon Oranı Kaç?

Türkiye'de mutasyon oranı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki mutasyon oranını açıkladı ve bir dizi açıklama yaptı. Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken mutasyonlu koronavirüs normal koronavirüse kıyasla daha hızlı yayılıyor.

Türkiye'de Mutasyon Oranı Kaç?

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

Bütün illerde mutasyon var ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu.

Türkiye’ye şu ana kadar 2 milyon 800 bin Biontech aşısı geldi. Aşıda seçme şansı olacak.

Biontec-Pfizer aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı.

Bakan Koca'dan Teravih Namazı Açıklaması

Bakan Koca, teravih namazı ile ilgili şunları söyledi:

"Teravih namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak ama toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Teravih namazları yasak olmayacak.

Cumhurbaşkanı Yeni Yasakları Açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer vermişti:

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek.

Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.