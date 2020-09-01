Fahrettin Koca'dan Vaka Sayısı Açıklaması: Düğünler Ana Kaynak Oldu

Ülkemizde koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı hakkında açıklama yaptı. "Şu anda birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz" diyen Koca, vaka artışına düğünlerin ana kaynak olduğunu belirtti.

Fahrettin Koca, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a açıklamalarda bulundu. Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

İstanbul, şu anda daha kontrollü. İstanbul’da ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da artış var, dikkatlerimiz bu iki bölgede. Ege'de artış yok. İzmir’de kısmi bir artış var ama durum kontrol altında.

Son dönemde artışın en fazla olduğu il Ankara. Konya, Kayseri, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Batman, Van, Ağrı da artış yaşanan illerimiz arasında. Mersin ve Manisa’da da artış var ama bu iki ilimizde durum daha kontrollü. Şunu da söyleyeyim: Birkaç gündür Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Batman düşüşe geçti. Konya ve Diyarbakır stabil oldu, aşağı inmesini bekliyoruz.

Şu anda birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz. Bayramla birlikte hareketlilik artınca vaka sayısı da arttı. Bu artışlara özellikle düğünler, ana kaynak oldu.

Yer yer bazı illerimizde hastane sıkıntısı yaşandı. Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman’da mesela... Ama son bir hafta içinde buralardaki sorun aşıldı. Sadece Diyarbakır’da kısmen sorun var. Bu illerimize yoğun bakım takviyesi yapıyoruz. Şu anda çok önemli bir sorun yok ama önlem almazsak sorun yaşanabilir.