31 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 31 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

31 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 31 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 31​ Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 31 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

31 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 110.102 test yapıldığı ve 1.587 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 44 kişi hayatını kaybetti ve 1.087 kişi iyileşti.

31 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

31 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 270.133 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.370'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 961 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 244.926 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/LqYvq5H2SB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 31, 2020

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