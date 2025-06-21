21 Dakikada Şarj Olan 5G Telefon Dürüm Parasına Satılıyor

Şık görünümlü Oppo A5 5G, serinin en yeni üyesi olarak giriş ve orta seviye akıllı telefon arayanların yeni gözdesi olmaya geliyor. Özellikleriyle, tasarımıyla ve çok uygun fiyatıyla göz dolduran bu telefon, A5 Pro 5G ve A5x 5G'nin ardından geliyor. Fiyatına rağmen hızlı şarj oluşu ve uzun pil ömrüyle de oldukça kullanışlı bir model olarak öne çıkıyor.

Oppo A5 5G Özellikleri

Oppo A5 5G tam iki farklı donanım özelliğiyle piyasaya sürüldü. En düşük fiyatı 6 GB RAM'li model kapıyor. Bir üst model ise 8 GB RAM'e sahip. İki telefon da Sis Beyazı ve Aurora Yeşili adında iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. IP65 sertifikasıyla su ve toza karşı dayanıklı, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardına sahip ve SGS Gold etiketli oluşuyla da sağlam bir seçenek.

Başlangıç seviyesi Oppo A5 5G'nin gücü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden geliyor. Kutudan Android 15 tabanlı ColorOS 15 arayüzüyle çıkıyor. 128 GB UFS 2.2 depolama alanı sunan model, microSD kart desteğiyle de genişletilebilir hafıza sunuyor.

Telefonun 6.67' inçlik geniş bir ekranı var ve 120Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Başlangıç seviyesinde bir telefon için başarılı bir donanım.

Arka kasada 50 MP ana kamera ve 2 MP'lik yardımcı sensör kullanıcıyı karşılıyor. Ön kamera ise 8 MP'lik standart bir selfie kamerası. Yan tarafında parmak izi okuyucu bulunuyor.

Son olarak batarya kısmında da 6.000 mAh kapasiteli batarya, 45W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım vaat ediyor. 21 dakika boyunca şarj ederseniz %30, 38 dakika şarj ederseniz %50 seviyesine ulaşıyor. Evden çıkmadan önce kısa bir yemek molası verdiğiniz sırada telefonu şarja bırakabilir ve uzun süreli kullanım sağlayabilirsiniz.

Oppo A5 5G Fiyatı Ne Kadar?

Amazon, Flipkart, Oppo'nun resmi mağazasında yerini alan Oppo A5 5G, Hindistan'da 15.499 rupi'den satışa çıktı: