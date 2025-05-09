Biz Fallout 5 İstedik Bakın Onlar Bize Ne Verdi

Fallout hayranlarının merakla beklediği Fallout 5'ten üzücü haber geldi. Aslında net olarak "biz bu oyunu yapmıyoruz" diye bir açıklama verilmemiş olsa da eski bir oyunun remaster versiyonunun piyasaya çıkacağı duyurulunca oyuncular biraz hayal kırıklığına uğradı. Evet, Fallout 2'nin yeniden yapımı geliyor ve hem görünüşüyle hem de ekibiyle dikkat çekiyor.

Bethesda, Fallout serisinin haklarını 2004'te almıştı ama Fallout evreni çok daha öncesine dayanıyor. 1998'de Interplay tarafından yayınlanan Fallout 2, serinin köklerine inmek isteyenler için vazgeçilmez bir yapımdı. Şimdi o köklere, yepyeni bir yüzle geri dönüyoruz.

Fallout 4: Project Arroyo İsmiyle Gelecek

Yeniden yapım projesinin ismi "Fallout 4: Project Arroyo". Bu ismin seçilmesinin bir sebebi var; çünkü proje Fallout 4'ün Creation motoru kullanılarak geliştiriliyor. Yani nostaljik bir içeriğe modern bir altyapı kazandırılıyor. Proje şu anda 100'den fazla gönüllü geliştirici, sanatçı, seslendirme sanatçısı ve bestecinin desteğiyle ilerliyor ve ekibe gönüllü olarak katılacak kişiler arıyorlar.

Özellikle harita ve seviye tasarımı alanında yetenekli gönüllüler şu an geliştirici ekibin menzilinde. Başvurmak isteyenlerin bir form doldurması isteniyor.



Foto: Gönüllüler aranıyor

Fallout 5 Projesi Rafa Mı Kalktı?

Fallout 2 yeniden yapımı bir yandan oyunculara özledikleri eski Fallout atmosferini tekrar yaşatmak için geliyor. Henüz resmi bir çıkış tarihi verilmese de, oyunun Steam'de ve mod platformlarında (NexusMods, Creation Club gibi) yayınlanması planlanıyor. Fallout 5 cephesinden de hâlâ ses yok. Herkesin beklentisi bu oyunun bir sonraki nesil konsollar için geleceği yönünde.

Sizce Fallout'un klasik dönemini modern bir şekilde yaşayabileceğiniz Fallout 4: Project Arroyo beklenen etkiyi yaratabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.